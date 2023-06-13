Низости нет предела: Путин заявил, что Россия думает над выходом из "зернового соглашения"
Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что Россия может выйти из "зерновых соглашений". Он начал жаловаться, что якобы "условия" российской стороны "не выполняются".
Соответствующее заявление сделал Путин во время общения с так называемыми военкорами. Традиционно во всем российский диктатор обвинил Украину, сообщает 24 Канал.
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Путин снова прибег к шантажу
Российские пропагандисты, или так называемые "военкоры", 13 июня встретились с Путиным. На этом "мероприятии" российский диктатор в очередной раз прибег к шантажу. Он начал угрожать, что Россия думает о выходе из "зерновой сделки".
Путин традиционно обвинил во всем Украине, потому что якобы "Киев постоянно атакует зерновой коридор дронами".
Коридоры зерновых соглашений постоянно используются Украиной для запуска морских беспилотников. В атаке на российский корабль на днях принимали участие 4 морских беспилотника, они уничтожены,
– цинично заявил Путин.
Более того, он предложил "альтернативный путь". По словам Путина, Россия в случае выхода из "зернового соглашения" якобы "готова бесплатно поставлять" в беднейшие страны тот объем зерна, который шел из Украины.
Россия постоянно блокирует зерновое соглашение
- В настоящее время соглашение на экспорт украинского зерна действует до 18 июля. Долгое время Россия отказывалась ее продолжать, однако Турция и ООН смогли уговорить российского диктатора не выходить из соглашения.
- Хотя она продолжается, однако Путин периодически блокирует работу судов, перевозящих украинское зерно. В частности, по состоянию на 1 июня 16 кораблей были заблокированы в портах.
- Неоднократно блокировали работу судов и в мае – апреле. Безосновательно, страна-агрессор отказывала некоторым судам и прекращала их регистрацию.
- Наталья Гуменюк подчеркивала, что постоянными ракетными обстрелами россияне пытаются держать марку, что от них напрямую зависит решение вопроса о возможности функционирования международных транспортных путей. В том числе – и функционирование "зерновой сделки".
- Вместе с тем, в Мининфраструктуры заявляли, что "зерновое соглашение" действует только на бумаге. Кроме того, в ведомстве также подчеркнули, что "зерновое соглашение" не предусматривает удовлетворения каких-либо потребностей России, а лишь механизмы функционирования зернового коридора из украинских портов на международные рынки.