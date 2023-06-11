Ни одна армия мира такого не переживала, – Черник поражен подготовкой украинских войск

Передача современного вооружения для ВСУ активизировалась. Также партнеры нарастили темпы и масштабы подготовки украинских военных – такого еще не было в истории.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и аналитик Петр Черник. В частности, во время разговора он ответил на 9 важных вопросов, касающиеся украинского наступления, и назвал ключевые факторы, от которых зависит его успех.

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Подготовка воинов ВСУ будет полезна при наступлении

Черник отметил, что подготовка очень важна.

Я начну с латыни: amat victoria curam. Победа любит подготовку. В части подготовки союзниками наших войск – также беспрецедентное явление в нашей истории,

– заметил военный эксперт.

По его словам, такого массового, количественного и качественного подхода, который сейчас есть – начиная с Великобритании, заканчивая Скандинавским полуостровом и нашими ближайшими союзниками поляками – еще не переживала ни одна армия мира.

"Я уверен, что все эти силы уже фактически качественно распределены по всей линии разграничения и ждут правильных приказов и определения правильных оперативных направлений. Беспрецедентное явление по подготовке нашего личного состава, которое однозначно будет иметь коэффициент полезности на поле боя", – подытожил Черник.

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Кратко об успехах ВСУ на фронте