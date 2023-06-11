Ни одна армия мира такого не переживала, – Черник поражен подготовкой украинских войск
Передача современного вооружения для ВСУ активизировалась. Также партнеры нарастили темпы и масштабы подготовки украинских военных – такого еще не было в истории.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и аналитик Петр Черник. В частности, во время разговора он ответил на 9 важных вопросов, касающиеся украинского наступления, и назвал ключевые факторы, от которых зависит его успех.
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Подготовка воинов ВСУ будет полезна при наступлении
Черник отметил, что подготовка очень важна.
Я начну с латыни: amat victoria curam. Победа любит подготовку. В части подготовки союзниками наших войск – также беспрецедентное явление в нашей истории,
– заметил военный эксперт.
По его словам, такого массового, количественного и качественного подхода, который сейчас есть – начиная с Великобритании, заканчивая Скандинавским полуостровом и нашими ближайшими союзниками поляками – еще не переживала ни одна армия мира.
"Я уверен, что все эти силы уже фактически качественно распределены по всей линии разграничения и ждут правильных приказов и определения правильных оперативных направлений. Беспрецедентное явление по подготовке нашего личного состава, которое однозначно будет иметь коэффициент полезности на поле боя", – подытожил Черник.
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Кратко об успехах ВСУ на фронте
- Спикер Сил обороны Украины Восточного направления, полковник Сергей Череватый 10 июня сообщил, что за сутки украинские защитники продвинулись на 1400 метров в направлении Бахмута. Речь идет о нескольких участках фронта.
- По его словам, следует понимать, что продвижение на Бахмутском направлении – это не мгновенный прорыв, как было во время деоккупации Харьковщины, а спланированная постепенная операция.
- Украинское военное командование тщательно анализирует все бои, благодаря чему наши защитники продолжают властвовать над врагом.
- В Институте изучения войны также отметили продвижение украинской армии на Востоке. В частности, говорится и о Бахмутском направлении.