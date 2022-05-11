Никаких прилетов: в ОВА успокоили жителей Полтавщины и напомнили об учебных стрельбах

Пока нет подтвержденной информации о сегодняшних "прилетах" на Полтавщину. Информацию о них активно распространяли в сети во время воздушной тревоги, начавшейся в 12:34.

Об этом написал начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Он добавил, что громкие звуки могут быть обусловлены учебными стрельбами.

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Обладминистрация опровергла информацию о взрывах на Полтавщине

Лунин призвал горожан не волноваться и не реагировать на фейковые сообщения в соцсетях.

Напоминаем об учебных стрельбах, которые продолжаются 10 – 13 мая в Полтаве с 8 до 14 часов, а также в некоторых других общинах,

– написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что именно на его официальной странице можно найти информацию об актуальных и подтвержденных атаках России.

"Укравтодор" возобновил сообщение между Киевом и Полтавой

Ранее мы рассказывали о вероятных обстрелах в Полтавской и Донецкой областях , отметив, что информация требует официального подтверждения.

Александр Кубраков заявил, что в Киевской области недалеко от села Борщев восстановили дорогу рядом с разрушенным мостом. Это помогло обеспечить сообщение между столицей и Полтавой. Глава Министерства инфраструктуры отметил, что временный объезд соответствует параметрам дороги третьей категории и рассчитан не только на легковой, но и грузовой транспорт.

Какова ситуация в Полтавской области: коротко

25 апреля произошел масштабный ракетный обстрел Полтавщины. Враги попали в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, также полностью разрушили местную ТЭЦ.

Завод не работал еще во время предыдущего удара оккупантов, прекратила работу из-за значительных разрушений и ТЭЦ.

Из-за обстрела весь Кременчуг остался без горячей воды.

К сожалению, в результате атаки погиб один человек, еще 7 получили ранения.

Всего по инфраструктуре Кременчуга за один день выпустили 9 ракет. До этого Кременчуг был обстрелян 2 апреля.

16 апреля враги "демилитаризировали" фермерское хозяйство, расположенное на территории области. Из-за удара погиб сторож.

7 мая над Полтавской областью Воздушные силы ВСУ сбили вражескую ракету. В это время в области звучала воздушная тревога. Также российские войска нанесли удар по инфраструктурному объекту в Карловке. Сразу после "прилета" вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв.

Интересно – скоро россияне будут шокированы от места удара, который нанесут ВСУ