Никого не волнует их мнение, – Подоляк о позиции Кремля по вступлению Украины в ЕС

Советник главы Офиса Президента ответил России, что никого не волнует их мнение по поводу вступления нашего государства в Евросоюз. Также Михаил Подоляк заявил, что слова Москвы не стоят даже времени на разговор.

Соответствующее заявление озвучил Михаил Подоляк, сообщает 24 канал. Это произошло 12 мая после очередных циничных заявлений Кремля.

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В ОП отреагировали на циничные заявления Москвы

Классическая лицемерная Россия. Еще вчера Кремль был против НАТО, но не ЕС, а теперь уже категорически против ЕС. Это еще раз доказывает, что любые слова Москвы не стоят не только бумаги, но и времени на разговор,

– заметил Подоляк.

Добавил, что хорошая новость в том, что мир больше не волнует мнение варваров и мародеров.