В войне с Украиной мы не союзники России, – премьер-министр Армении

2 июня 2023, 11:05
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Источник:

Радио Азатутут

Никол Пашинян заявил, что война в Украине оказывает непосредственное влияние на отношения Армении с Россией. Однако премьер-министр заверил, что страна не является союзником окупантов.

Политик отметил, что Ереван испытывает "беспокойство" из-за военного конфликта Украины и России. При этом страна продолжает сохранять нейтральную позицию.

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"Мы никому не союзник"

Об этом никогда не говорилось вслух, но я думаю, что видно: в войне с Украиной мы не союзник России. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта – беспокойство, потому что она оказывает непосредственное влияние на все наши отношения,
– высказался Пашинян.

Кроме того, он добавил, что в Армении много собственных забот и у страны нет времени решать проблемы других государств.

"На Западе замечают, что мы союзник России, больше замечают именно это. А в России видят, что мы им не союзник в войне с Украиной. И выходит, что мы никому не союзник в этой ситуации, а значит, уязвимы", – утверждает премьер-министр.

Позиция Армении относительно войны в Украине: коротко

  • 17 марта МКС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение связано с обвинением в незаконном принудительном перемещении украинских детей.
  • Вскоре власти Армении заявили, что не будет арестовывать российского диктатора в случае его визита в страну. Вицеспикер парламента Армении Акоп Аршакян утверждает, что Армения "прислушалась" к опасениям Кремля.
  • Ереван может сделать так, чтобы подписание Римского устава "не нанесло вреда стратегическим отношениям между Арменией и Россией".
  • "Я имею в виду, что решение Конституционного суда не признает виновным никого, ни в каком вопросе и не требует шагов к аресту кого-либо. А правительство Армении в декабре 2022 года, конечно, не могло ни угадать, ни предусмотреть вероятность и содержание конкретных решений Международного уголовного суда в марте", – оправдывается вицеспикер.

Автор: Анна Романюк