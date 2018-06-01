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Николь Кидман впервые заговорила о потере ребенка

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Николь Кидман рассказала о потере ребенка
Николь Кидман рассказала о потере ребенка / Фото из открытых источников

Известная актриса Николь Кидман впервые за последние годы смогла рассказать о том, как потеряла ребенка в браке с Томом Крузом.

Николь Кидман, будучи браке с Томом Крузом, усыновила двоих детей – сына Коннора Энтони и дочь Изабеллу. Решились на усыновление после того, как Кидман дважды не смогла стать мамой. Об этом сообщает Daily.Mail.

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Сообщается, что сначала у актрисы была внематочная беременность, а после она пережила выкидыш. И хотя Круз всегда поддерживал жену, их брак все же распался накануне десятой годовщины брака в 2001 году.

СМИ писали, что пришлось пережить Николь, но только накануне 50-летняя актриса решила рассказать о своих чувствах в тот сложный период.

Это огромная боль и потеря! О выкидыше не говорят. Это огромное горе для женщин,
– рассказала Николь Кидман.

Затем она добавила, что после того, как пережила столько тоски и боли, актриса кричала от восторга, когда узнала, что у нее родится ребенок.

Но это произошло в браке с Китом Урбаном. У них родились две дочери – Сандей Роуз и Фэйт Маргарет. Отмечается, что вторая дочь появилась на свет благодаря суррогатной матери.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в отношениях Николь и Кита начались проблемы, и они обратились к семейному психологу.

Однако вопреки слухам о разводе, пара вместе посетила премию Академии кантри музыки США – ACM Awards, которой награждают исполнителей музыки в стиле кантри.

Теги: LifeStyle Дети Николь Кидман Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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