Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, в Очакове также неспокойно – есть погибшие

Ночью враг нанес ракетный удар по Николаевщине, в частности, по Очакову. В результате очередного обстрела погибли три человека, еще 6 – ранены.

Как рассказал глава Николаевского ОВА Виталий Ким, среди жертв – дети. Он подчеркнул, что часть из выпущенных врагом ракет сбила ПВО.

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Что известно о ночных обстрелах Николаевщины

Ночью на 28 июня российские солдаты нанесли ракетный удар по Николаеву. По данным Виталия Кима, было выпущено около 11 ракет. Часть из них сбила ПВО.

Также ночью оккупанты обстреляли Очаков. Погибли три украинца. Шестерых человек госпитализировали с ранениями. Как рассказал глава ОВА, погибла девочка шести лет, еще один трехмесячный ребенок находится в коме.

В настоящее время идет работа ГСЧС по разбору завалов.

Виталий Ким о ночных обстрелах Николаева и области: смотрите видео

Данные по обстрелам также распространил мэр Николаева Александр Сенкевич. По его данным, ночью россияне также обстреляли Баштанский район и Ингульскую общину. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общины. Утром, 28 июня, россияне обстреляли Мишково-Погореловскую, Галицыновскую, Шевченковскую общины. По предварительной информации, без жертв.

По предварительной информации есть поврежденная, местами разрушенная, инфраструктура и жилые дома. Информация о пострадавших уточняется,

– отметил городской голова.

В Очакове, по актуальным данным, поврежден городской рынок. Также российские снаряды попали возле здания дворца культуры. Прямое попадание зафиксировано в частный сектор, в том числе два жилых здания.

Последствия обстрелов Очакова / Фото Анна Замазеева

Сенкевич подчеркнул, что из-за удара в некоторых районах отсутствует водо-, газо- и энергоснабжение, а также интернет.

Николаев обстреляли из "Урагана"

в Институте изучения войны сообщили , что захватчики усиливают артиллерийские обстрелы украинских позиций, особенно вдоль границ Херсонской и Николаевской областей на западном берегу реки Ингулец. Именно такими действиями россияне пытаются отразить недавние контратаки ВСУ.

Как сообщили в ОК "Юг", российские захватчики обстреляли Николаев реактивной системой залпового огня "Ураган" кассетными боеприпасами. Поражены частные подворья и дома, автомобили.

В ведомстве добавили, что кассетные боеприпасы оказались разбросаны у остановки общественного транспорта. К счастью, о пострадавших данные не поступали.

Россияне значительно усилили обстрелы Юга

Российские оккупанты на Юге продолжают обороняться и работать на истощение ВСУ. Так, 25 июня в ОК "Юг" рассказали, что только за сутки плотность обстрелов выросла почти в 1,5 раза. Кроме того, по позициям ВСУ враг нанес 4 авиационных удара, а против нашей авиации применил управляемую ракету "воздух-воздух".

В Николаеве началась легкая паника из-за информации о якобы организованной эвакуации из города . Однако, как заявил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, оснований для паники нет, как и вывоз людей из города.

В то же время городской голова Александр Сенкевич рекомендует людям не возвращаться в Николаев, пока украинские защитники не отодвинули врага дальше в Херсон или даже Крым. По его словам, по Николаеву стреляют из Херсонской области, поэтому невозможно заранее запустить сирену из-за небольшого расстояния между городами.

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