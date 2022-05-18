В Николаевской и Херсонской областях враг обустраивает позиции и переходит к обороне

Российские оккупанты не могут продвинуться вперед на Херсонщине и Николаевщине. Поэтому они пытаются укрепиться и переходят к обороне.

Украинские защитники дают достойный отпор захватчикам. С начала войны они уже уничтожили почти 28 тысяч вражеских солдат.

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Оккупанты окапываются на Николаевщине и Херсонщине

В ОК "Юг" рассказали, что на линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях продолжаются боевые действия. Российские захватчики по-прежнему не могут продвигаться вперед. Они обустраивают свои позиции, пытаясь закрепиться, и переходят к обороне.

Однако продолжаются обстрелы наших позиций с минометов и ствольной артиллерии. В ответ нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией за сутки нанесено 110 поражений позиций противника,

– отметили защитники.

Потери врага на Юге за сутки составляют:

130 рашистов;

26 единиц техники, в том числе авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка, 3 модернизированных танка Т-72Б3, 10 единиц бронированной и 12 – автомобильной техники.

Кроме этого в районе Пятихатки и Степановки, на Херсонщине, украинские бойцы уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов.

Смотрите обращение представителя ОК "Юг":

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Ситуация в Херсонской и Николаевской областях: коротко

Херсонщина с 1 марта находится под российской оккупацией, поэтому там начал нарастать гуманитарный кризис. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что медикаментов в области хватит примерно на 2 недели.

В то же время ВСУ бьют по врагу со стороны Днепропетровской области, заставляя его переходить к обороне.

Также украинские бойцы за сутки нанесли более 100 ударов по позициям россиян. Они в очередной раз разбили вражеский склад боеприпасов в Чернобаевке и множество техники.

В свою очередь, в Николаевской области захватчики продолжают обстреливать населенные пункты. К примеру, утром 16 мая после очередного вражеского обстрела Ингульского района Николаева возник пожар – вспыхнули крыша мебельного магазина и припаркованный во дворе автомобиль Daewoo Lanos. Также повреждения получил газопровод низкого давления, а в жилых домах выбило окна.

Ранее захватчики тоже нанесли ракетный удар по Николаевщине, пытаясь разрушить промышленную инфраструктуру региона.

Россияне также беспощадно бьют по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. По сообщению Нацполиции они повредили дома и автомобили мирных жителей.

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