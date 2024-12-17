Грозит до 5 лет тюрьмы: дело Тищенко передали в суд

17 декабря 2024, 16:11
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Автор: Анастасия Безейко

Действуя по указанию народного депутата Украины Николая Тищенко, группа лиц в Днепре 20 июня 2024 года противоправно лишила свободы участника боевых действий. Мужчину удерживали в течение определенного времени и нанесли ему телесные повреждения.

Работники завершили расследование уголовного дела по этой ситуации, сообщили по состоянию на 17 декабря в Государственном бюро расследований, передает 24 Канал.

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Дело Тищенко направили в суд

Депутат подозревается в незаконном лишении свободы человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет,
– говорится в сообщении ГБР.

Дело нардепа Тищенко уже направлено в суд.

Что известно о деле