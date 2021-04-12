В Никополе Днепропетровской области утром 12 апреля напали на 51-летнюю женщину. Ее забрали в больницу с многочисленными повреждениями.

Детали убийства в Никополе

Трагедия произошла в здании на улице Электрометалургов. Сообщение в полицию поступило в 05:40.

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Пострадавшую доставили в травматологическое отделение с телесными повреждениями. Она умерла не приходя в сознание.

Подозреваемого задержали

Правоохранители уже установили подозреваемого в убийстве. Ему сообщили о подозрении и задержали. Сейчас продолжаются следственные действия.

Убитой может быть известный волонтер

По данным издания "Никопольская правда", убитая женщина – это волонтер Анжела Мончинская.

С начала войны вместе с другими волонтерами она ездила на фронт, возила нашим ребятам продукты и различные необходимые вещи. Ее очень хорошо знали и уважали в ветеранской среде,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что Мончинская награждена медалью "За верность украинскому народу".

Заметим, на странице волонтера в фейсбуке нет никаких сообщений после 9 апреля.



Убитой может быть Анжела Мончинская / Фото со страницы волонтера в фейсбуке