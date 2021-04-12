Умерла в больнице: в Никополе напали на женщину
В Никополе Днепропетровской области утром 12 апреля напали на 51-летнюю женщину. Ее забрали в больницу с многочисленными повреждениями.
Источник:полиция Днепропетровщины
Детали убийства в Никополе
Трагедия произошла в здании на улице Электрометалургов. Сообщение в полицию поступило в 05:40.
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Пострадавшую доставили в травматологическое отделение с телесными повреждениями. Она умерла не приходя в сознание.
Подозреваемого задержали
Правоохранители уже установили подозреваемого в убийстве. Ему сообщили о подозрении и задержали. Сейчас продолжаются следственные действия.
Убитой может быть известный волонтер
По данным издания "Никопольская правда", убитая женщина – это волонтер Анжела Мончинская.
С начала войны вместе с другими волонтерами она ездила на фронт, возила нашим ребятам продукты и различные необходимые вещи. Ее очень хорошо знали и уважали в ветеранской среде,
– говорится в сообщении.
Там добавили, что Мончинская награждена медалью "За верность украинскому народу".
Заметим, на странице волонтера в фейсбуке нет никаких сообщений после 9 апреля.
Убитой может быть Анжела Мончинская / Фото со страницы волонтера в фейсбуке
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