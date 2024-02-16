"Россия должна ответить на серьезные вопросы": как политики мира реагируют на смерть Навального

В Евросоюзе НАТО и не только отреагировали на новость о смерти Алексея Навального. В частности, в Европе заявили, что они не сомневались в репрессивной ситуации в России.

Соответствующую информацию озвучил 24 Каналу высокопоставленный дипломат ЕС "офф рек". На событие уже отреагировал председатель Европейского совета Шарль Мишель, президенты стран Балтии и другие лидеры.

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Как в ЕС и НАТО отреагировали на смерть Навального

Никто не имел никаких сомнений относительно репрессивной ситуации в России. Так что, это лишь подтверждает все, о чем мы говорили,

– заявил чиновник ЄС на условиях анонимности.

Шарль Мишель заявил, что Навальный "боролся за ценности свободы и демократии, ради своих идеалов он принес наивысшую жертву".

"ЕС считает российский режим единственным ответственным за эту трагическую смерть. Я выражаю свои глубокие соболезнования его семье. И тем, кто борется за демократию по всему миру в самых темных условиях", – добавил глава Европейского совета.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в эфире Sky News, что все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, а Россия должна ответить на серьезные вопросы.

Глава Европейского парламента Роберта Мецола написала, что мир потерял бойца, чье мужество будет отзываться через поколения.

"Прискорбны смертью лауреата премии Сахарова Алексея Навального. Россия забрала его свободу и жизнь, но не достоинство. Его борьба за демократию продолжается", – заявила Мецола.

В самой России также не промолчали. Одиозная руководительница МИД России Мария Захарова написала: "Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России является самообличительной. Судмедэкспертизы еще нет, а выводы Запада уже готовы".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она глубоко обеспокоена и опечалена известием о смерти Алексея Навального.

Путин не боится ничего больше, чем инакомыслие собственного народа. Мрачное напоминание о том, что такое Путин и его режим. Объединимся в нашей борьбе за свободу и безопасность тех, кто осмелился выступить против автократии,

– призвала чиновница.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал, что он шокирован сообщениями СМИ о смерти Алексея Навального, очень смелого человека, который посвятил свою жизнь спасению чести России, дав надежду демократам и гражданскому обществу.

"Пока мы ждем дальнейшей информации, давайте проясним: ответственность за это лежит исключительно на Путине", – заверил Боррель.

Что заявили президенты и премьеры стран

Джо Байден вечером 16 февраля во время своего выступления, посвященного смерти Алексея Навального, подчеркнул, что ответственность на Владимире Путине.

Российские власти расскажут свою историю. Но помните: Путин ответственен за смерть Навального,

– отметил Байден.

Американский лидер подчеркнул, что это "еще одно доказательство жестокости Путина". Он добавил, что Владимир Путин готов убивать не только граждан других государств, но и собственных. Во время своего выступления он также отметил, что власти США могут принять новые меры, которые будут касаться страны-агрессора.

Стоит добавить, что одним из первых на смерть Навального отреагировал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

"Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как политике, он был только что жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что надо знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям", – заявил латвийский лидер.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал сообщение о смерти Навального – ужасными новостями.

Будучи ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество. Мои мысли с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия,

– заявил Сунак.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Алексей Навальный не умер в тюрьме, он был убит жестокостью Кремля и его целью любой ценой заставить оппозицию замолчать.

"Российский режим должен столкнуться с последствиями. Он должен быть привлечен к ответственности", – добавил Науседа.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Навальный заплатил смертью за свое мужество вернуться в Россию.

"Мы исходим из того, что Навальный умер, и это нас очень удручает. Я встречался с ним в Берлине, когда он лечился от последствий отравления. Общался с ним об отваге, которой потребовалось его решение вернуться в Россию, и он заплатил за это своей жизнью", – сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине.

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Президент Франции Эммануэль Макрон написал, что сейчас в России свободных духом отправляют в ГУЛАГ и приговаривают к смерти.

Я чувствую гнев и возмущение. Я чту память Алексея Навального, его самоотверженность, его мужество. Мои мысли с его семьей, близкими людьми и российским народом,

– заявил французский лидер.

Что говорят в США и известные в мире деятели

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Россия несет за это ответственность.

Прежде всего, если эти сообщения правдивы, мы сочувствуем его жене и семье. Кроме этого, его смерть в российской тюрьме, а также зацикленность и страх одного человека только подчеркивают слабость и гниль в сердце системы, которую построил Путин. Россия несет за это ответственность. Мы будем обсуждать это со многими другими странами, обеспокоенными судьбой Алексея Навального, особенно если эти сообщения окажутся правдой,

– заверил Блинкен.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан добавил, что в случае подтверждения смерти Навального – это ужасная трагедия и учитывая долгую и грязную историю российского правительства, когда он наносил вред своим противникам, это поднимает реальные и очевидные вопросы о том, что именно произошло.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она была чрезвычайно опустошена, узнав о смерти Алексея Навального.

"Он стал жертвой репрессивного насилия. Ужасно, что мужественный, бесстрашный и преданный своему делу голос страны подавили ужасными методами", – сказала Меркель.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, который сидит в грузинской тюрьме, заявил, что Путин убил в тюрьме Алексея Навального. В прошлом году Навальный прислал ему письмо поддержки.

"Путин часто сравнивал меня с Навальным, и нас, конечно, он вместе ненавидел. В прошлом году по заданию Путина пророссийский олигархический режим отравил меня в тюрьме, а потом меня спас Бог. Конечно, Иванишвили не отказался от выполнения задачи, поставленной Путиным, и я, как и Навальный, буду бороться до конца, чтобы победить путинизм в Грузии", – заявил грузинский политик.

Лидер белорусской оппозиции в эмиграции Светлана Тихановская заявила, что десятки политзаключенных в Беларуси сейчас также находятся в изоляции, а некоторые уже умерли в тюрьме, сотни людей содержатся в нечеловеческих условиях и без всякой помощи.

Эта смерть является еще одним доказательством того, что человеческая жизнь не имеет ценности для диктаторов. Режим Путина, как и режим Лукашенко, стремясь сохранить власть, любыми способами избавляется от оппонентов,

– заявила Тихановская.

Журналист-расследователь Христо Грозев написал: "Сегодня (16 февраля – 24 Канал) Навальный наконец был убит Путиным".

В ООН настаивают на расследовании смерти Навального

Официальный представитель Управления ООН по правам человека (УВКПЧ) Лиз Троссел заявила, что они поражены известием о смерти Навального в тюрьме. Она подчеркнула, что государство должно защищать жизнь лиц, лишенных свободы.

Если кто-то умирает, находясь под стражей у государства, государство несет ответственность, которая может быть опровергнута только путем беспристрастного, тщательного и прозрачного расследования, которое проводит независимый орган. Мы призываем российские власти обеспечить проведение такого заслуживающего доверия расследования,

– заявила Троссел.