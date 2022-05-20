Ночью оккупанты дважды обстреляли поселок в Криворожском районе
Источник:Днепропетровская ОВА
Российские войска продолжают ночные обстрелы инфраструктуры украинских городов. Минувшей ночью россияне дважды нанесли удар по селу Большая Костромка Криворожского района.
Такую информацию сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко в своем телеграм-канале.
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По словам главы Днепропетровской ОВА, местные жители не пострадали, однако в нескольких домах выбиты стекла.
Село Большая Костромка находится в Зеленодольской городской территориальной общине. Оно расположено на границе с Херсонской областью, поэтому регулярно подвергается обстрелам со стороны оккупантов.
Российские войска 19 мая обстреливали Днепропетровщину из "Градов" и "Ураганов"
Валентин Резниченко вчера сообщил, что в ночь на 19 мая враг пять раз открывал огонь по Зеленодольской общине. Он отметил, что по селу Большая Костромка оккупанты били из "Градов", а также из "Ураганов".
В результате обстрелов были разрушения и повреждения домов. Большая Костромка осталась без электроэнергии и газоснабжения из-за атаки врага. Однако глава Днепропетровской ОВ подчеркнул, что к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Ситуация в Днепропетровской области: коротко
- Ночью 18 мая вражеская армия выпустила по меньшей мере две ракеты по Днепру. Одну из ракет сбило наше ПВО, а ее обломки упали на один из дворов региона. Из-за этого повреждены кровли в двух домах, а также выбиты стекла. Впоследствии Валентин Резниченко сообщил о трех пострадавших: две женщины и один мужчина. Всех их доставили в больницу с осколочными ранениями.
- 17 мая в небе над Днепропетровской областью украинские военные сбили вражеский беспилотник. Речь идет о российском дроне типа "Орлан".
- Из-за санкций россияне испытывают нехватку комплектующих. Оккупанты хотели возобновить работу своего завода в Днепре и даже придумали схему с привлечением украинской компании. СБУ заблокировала работу завода, намеревавшегося возобновить поставки своей продукции для российского военно-промышленного комплекса.
- В ночь на 15 мая российские военные обстреляли из "Ураганов" Днепропетровскую область. По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, в результате вражеского огня никто не пострадал и обошлось без разрушений.
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