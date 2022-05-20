Ночью оккупанты дважды обстреляли поселок в Криворожском районе

20 мая 2022 , 08:58
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Источник:

Днепропетровская ОВА

Российские войска продолжают ночные обстрелы инфраструктуры украинских городов. Минувшей ночью россияне дважды нанесли удар по селу Большая Костромка Криворожского района.

Такую информацию сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко в своем телеграм-канале.

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По словам главы Днепропетровской ОВА, местные жители не пострадали, однако в нескольких домах выбиты стекла.

Село Большая Костромка находится в Зеленодольской городской территориальной общине. Оно расположено на границе с Херсонской областью, поэтому регулярно подвергается обстрелам со стороны оккупантов.

Российские войска 19 мая обстреливали Днепропетровщину из "Градов" и "Ураганов"

Валентин Резниченко вчера сообщил, что в ночь на 19 мая враг пять раз открывал огонь по Зеленодольской общине. Он отметил, что по селу Большая Костромка оккупанты били из "Градов", а также из "Ураганов".

В результате обстрелов были разрушения и повреждения домов. Большая Костромка осталась без электроэнергии и газоснабжения из-за атаки врага. Однако глава Днепропетровской ОВ подчеркнул, что к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Ситуация в Днепропетровской области: коротко

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Автор: Ірина Грицик