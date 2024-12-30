Ночью Россия усилила обстрелы "Шахедами": сколько удалось сбить

Страна-агрессорка совершила очередную дроновую атаку на Украину. Стало известно, как справились силы ПВО с этой угрозой.

После массированной атаки 25 декабря Россия запускала по Украине дроны в относительно небольшом количестве – до 20 БпЛА. Однако в ночь 30 декабря оккупанты нанесли более мощный удар "Шахедами", передает 24 Канал.

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Что известно о ночной атаке

Начинаясь с 19:00 29 декабря противник атаковал нашу страну 43 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов, запущенных из Приморско-Ахтарска.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп сбит 21 "Шахед" и беспилотники-имитаторы других типов в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

22 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны.

В Харьковской и Одесской областях из-за падения сбитых БПЛА повреждены частные дома граждан.

Отметим, что Россия нарастила производство "Шахедов". Так, российский завод по производству "Шахедов" в Алабуге изготовил 5760 беспилотников в период с января по сентябрь 2024 года.