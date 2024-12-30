Після масованої атаки 25 грудня Росія запускала по Україні дрони у відносно невеликій кількості – до 20 БпЛА. Втім, у ніч 30 грудня окупанти завдали більш потужний удар "Шахедами", передає 24 Канал.

Дивіться також Відомі дві найгарячіші ділянки фронту: карта боїв на 30 грудня

Що відомо про нічну атаку

Починаючись з 19:00 29 грудня противник атакував нашу країну 43-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів, запущених із Приморсько-Ахтарська.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 21 "Шахед" та безпілотники-імітатори інших типів у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

22 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

У Харківській та Одеській областях через падіння збитих БпЛА пошкоджено приватні будинки громадян.

Зазначимо, що Росія наростила виробництво "Шахедів". Так, російський завод з виробництва "Шахедів" в Алабузі виготовив 5760 безпілотників у період з січня по вересень 2024 року.