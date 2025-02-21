Россия запустила 160 ударных дронов и 2 баллистические ракеты: сколько сбила ПВО

В ночь на 21 февраля оккупанты массированно атаковали Украину ударными дронами. Кроме того, нанесли удары баллистическими ракетами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Заметим, оккупанты атаковали баллистикой Одесскую область.

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Сколько "Шахедов" сбили 21 февраля

С 19:00 20 февраля враг атаковал 160 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Оккупанты запускали БПЛА с таких направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово и Шаталово.

Также Россия нанесла удар 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" / KN-23 по Одесской области из оккупированного Крыма.

Очередное воздушное нападение агрессора отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание 87 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов,

– заявили Воздушные силы.

Также уточнили, вражеские дроны сбили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

70 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий),

– отметили Воздушные силы.

В результате российской атаки пострадали Одесская, Киевская, Полтавская и Харьковская области.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

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Сколько "Шахедов" сбили 21.02.2025 / Инфографика Воздушных сил

Заметим, вечером 20 февраля оккупанты атаковали "Шахедами" Сумы. Прогремел взрыв. Исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь сообщил, что российский "Шахед" попал в частный сектор

В результате вражеской атаки в домах выбиты окна. К счастью, погибших и пострадавших нет. В пятницу, 21 февраля, с 09:00 будет работать штаб по ликвидации последствий попадания.

Важно! Ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и во время воздушной тревоги находитесь в укрытии.