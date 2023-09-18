Ночью Россия запустила по Украине 17 ракет и 24 "Шахеда": сколько целей удалось уничтожить

Россия вторую ночь ночью атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Оккупационные войска выпустили по нашей стране 41 воздушную цель.

Российские оккупанты ночью 18 сентября атаковали Украину ударными дронами "Шахед" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Всего враг выпустил 24 "Шахеда" и 17 крылатых ракет.

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Защитники неба сбили все ракеты, которые выпустили оккупанты

Украинские защитники уничтожили 18 ударных дронов по маршруту следования. В то же время силы ПВО обезвредили все 17 крылатых ракет.

Ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.

Подробности комбинированной атаки россиян

В Воздушных Силах рассказали, что "Шахеды" оккупантов летели с двух направлений: (Приморско-Ахтарск – Россия и мыс Чауда – оккупированный Крым). 24 ударных БПЛА летели в направлении Николаевской и Одесской областей.

В то же время пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты осуществили из Волгоградской области. К атаке было привлечено восемь бортов.

Что известно об атаке оккупантов 17 сентября