Ночью россияне атаковали окрестности Запорожья и район четырьмя ракетами: какие последствия
Источник:Юрий Малашко
В ночь на 23 июля российские оккупанты атаковали Запорожскую область. Они выпустили по региону 4 ракеты.
Всего за минувшие сутки враг нанес 69 ударов по 20 мирным населенным пунктам Запорожской области. Сейчас удалось зафиксировать повреждение 12 гражданских объектов – жилье и имущество граждан.
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Что известно об обстреле Запорожья
Ночью российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности областного центра и Запорожский район. К счастью, обошлось без пострадавших. Остальные детали выясняют.
Кроме этого, 61 артиллерийским ударом террористы попали по домам и коммуникациям Гуляйполя, Новодаровки, Орехова, Преображенки, Левадного, Малой Токмачки, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового.
Темировка, Новодаровка и Беленькое пострадали от обстрелов с РСЗО, а Гуляйпольское – от авиации врага.
Обстрел Запорожской области / фото ОВА
Россия массированно атаковала Украину 23 июля
- Россияне ночью ударили 5 видами ракет: "Калибры", "Ониксы", Х-22, "Искандер-К", "Искандер-М".
- В Одессе зафиксированы попадания по 6 домам, 2 памятникам архитектуры – в том числе в церкви, портовой инфраструктуре.
- К сожалению, в Одессе 1 человек погиб, 22 – пострадали, из них 4 ребенка.
- Во время ночной атаки в Одессу враг повредил Спасо-Преображенский кафедральный собор. Из-под завалов достали Касперовскую икону Божьей Матери, которая является покровительницей Одессы.
- Как стало известно, попадание в правую часть собора и пробило до минус первого этажа. Здание получило большие повреждения, внутри поднялся пожар.
- Кстати, среди прочего в результате вражеской атаки разрушен частный дом. Из-под завалов удалось спасти женщину.
- Обнародовано фото последствий попадания по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. Собор считается главным храмом Одесской епархии УПЦ, возглавляемой митрополитом Агафангелом – в прошлом один из самых лояльных Москве епископов Украинской православной церкви.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел. Он подчеркнул, что никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проигрывает. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам.