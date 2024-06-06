Ночью враг атаковал 2 ракетами и 18 "Шахедами": сколько сбили

В ночь 6 июня противник снова терроризировал украинское население. Так, враги атаковали "Шахедами" и 2 ракетами.

В Воздушных силах ВСУ отчитались о результате работы. Там рассказали, сколько вражеских целей удалось уничтожить.

Смотрите также Российские войска запускали "Шахеды": куда летели вражеские БпЛА

Сколько вражеских целей сбито в ночь на 6 июня

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ночь на 6 июня 2024 года оккупационные войска нанесли удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из района Таганрога (Россия), а также атаковали 18-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарск (Россия), мыс Чауда (Крым).

Известно, что отражали воздушное нападение захватчиков мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.

В результате противовоздушного боя сбито 17 ударных БпЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях,

– резюмировали в ВС ВСУ.

В ночь на 6 июня 2024 года сбито 17 ударных БПЛА / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Атака на Хмельницкую область: что известно