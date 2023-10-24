Ночью враг атаковал Украину 6 дронами-камикадзе: сколько беспилотников удалось уничтожить

Российская армия ночью 24 октября в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками. В частности, оккупанты выпустили по украинской территории 6 дронов-камикадзе типа "Шахед".

В то же время, украинские защитники активно отработали по вражеским летательным аппаратам. Все слышимые взрывы свидетельствовали о работе противовоздушной обороны нашего государства.

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Сколько "Шахедов" уничтожила ПВО

В Генштабе ВСУ рассказали, что ночью 24 октября российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине. Для этого захватчики применяли ударные беспилотники типа "Шахед", по предварительным данным, запустив 6 ударных дронов-камикадзе.

Противовоздушной обороной уничтожены все ударные БПЛА,

– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Представители Генерального штаба также рассказали, что враг нанес 4 ракетных и 68 авиационных ударов. А также совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и населенных пунктов.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура нашего государства.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ уточнили детали по поводу вражеской атаки дронами-камикадзе. Там отметили, что "Шахеды" оккупанты запускали с полигона Чауда в аннексированном Крыму.

Кроме того, все вражеские беспилотники уничтожили истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами в Хмельницкой, Винницкой и Николаевской областях.

Что известно о воздушной тревоге в Украине ночью 24 октября

После полуночи 24 октября Воздушные силы объявили воздушную тревогу почти по всем областям нашего государства, кроме Винницкой области. В частности, российские ударные беспилотные летательные аппараты типа "Шахед" двигались в направлении Винницкой и Хмельницкой области.

Впоследствии к опасности атаки дронами-камикадзе добавилась также угроза ракетных обстрелов. Около 3:30 появилась угроза обстрела баллистики в большинстве областей Украины, однако впоследствии эта опасность исчезла и последовали отбои воздушной тревоги.

Кроме того, ночью также раздавались взрывы в Черкасской области. В ОВА подчеркнули, что работают украинские защитники по противовоздушной обороне, уничтожая российские ударные беспилотные летательные аппараты типа "Шахед".