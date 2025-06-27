Ночью враг массированно атаковал Киевскую область БпЛА и ракетами: какие последствия
- В ночь на 27 июня захватчики обстреляли Киевскую область ракетами и дронами.
- В результате атаки пострадавший и разрушение в 3 районах области.
В ночь на 27 июня Киевская область оказалась под массированным ударом противника. Россияне били по региону и ракетами, и дронами.
В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели, передает 24 Канал.
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Какие последствия удара по Киевщине
Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, в результате вражеской атаки в Фастовском районе ранения получил мужчина в 1963 году. От госпитализации он отказался.
В Бориспольском и Фастовском районах повреждено по одному частному дому.
В Белоцерковском районе повреждены помещения шиномонтажа и 5 автомобилей.
Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
К слову, оккупанты нанесли по меньшей мере 6 ударов БПЛА по территории Запорожья. Повреждены здания промышленного предприятия, а также территория гаражного кооператива. В результате атаки произошли пожары.
Напомним, что согласно новому отчету ООН смертность атак за первые 5 месяцев 2025 года выросла на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Захватчики намеренно бьют баллистикой по густонаселенным районам, атакуют днем сугубо гражданские объекты.