Работали силы ПВО: в Хмельницкой области обломки ракеты повредили жилые дома

Ночью россияне снова атаковали Украину. В Хмельницкой области звучали звуки взрывов – как оказалось, в регионе работала ПВО. К сожалению, обломки вражеской ракеты тоже нанесли разрушения.

В Хмельницкой ОВА сообщили, что во время воздушной тревоги в регионе работали силы ПВО. К счастью, погибших нет, однако обломки ракет упали на дома.

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Обломки ракеты повредили 6 домов

Силам ПВО удалось перехватить вражескую ракету в Хмельницкой области, однако обломки, к сожалению, в воздухе не растворяются. Обломки российской ракеты рухнули и повредили 6 жилых гражданских домов.

В ОВА сообщили, что повреждения незначительны, а травмированных или погибших в результате вражеских обстрелов нет. В настоящее время на месте работают все соответствующие службы.

Заметим, что не во всех областях вражеская атака прошла без жертв. В Кривом Роге из-за российских обстрелов погибли 11 человек. Еще 34 человека получили ранения.

Ночью враг снова атаковал Украину