11 сбитых "Шахедов", пролет ракеты "Искандер": все о ночной атаке по Украине и попадании

Российские войска в ночь на 16 октября массированно атаковали Украину, враг применил комбинированную тактику: осуществил пуски ракет и ударных дронов типа "Шахед". В результате обстрелов есть попадание, несмотря на то, что часть целей удалось сбить.

Есть повреждения и в результате падения обломков сбитых целей. Военные сообщили, что враг атаковал по нескольким направлениям. 24 Канал собрал все, что известно об атаке врага.

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Зафиксированы прилеты ракеты "Искандер", Х-59 и "Шахедов"

Российские войска запустили по Украине 11 дронов-камикадзе типа "Шахед" и 6 ракет: "Искандер М" и управляемые Х-59.

Под ракетный удар попали Северные и Восточные регионы, дроны россияне запустили по разным направлениям, в частности, на западные области.

Силы противовоздушной обороны сообщили, что уничтожили 2 ракеты Х-59 и 11 беспилотников



Сколько дронов и ракет сбила украинская ПВО в ночь на 16 октября / Инфографика Воздушных сил

К слову, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что работа ПВО была усложнена погодными условиями.

Оккупанты запустили по Днепропетровской области ракеты. Одну удалось сбить, другая – попала по территории Днепровского района, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Также оккупанты 5 раз обстреляли из тяжелой артиллерии и "Града" Никопольский район. В Никополе повреждены два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. Также изуродованные пятиэтажка, три частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта.

Кроме того, во время атаки был поврежден газопровод и четыре линии электропередач. Без света осталось почти полторы тысячи семей.

В результате обстрела по Марганецкой общине побиты два дома, религиозный объект и электросети.

По данным ОВА, обошлось без жертв и пострадавших.

Последствия обстрела россиянами Днепропетровской области / Фото ОВА

На Полтавщине есть потерпевшие, среди них – ребенок

Ночью Полтавскую область российские захватчики обстреливали и беспилотниками, и ракетами. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. В то же время обломки ракеты повредили несколько частных домов.

В результате падения обломков пострадали три человека, в том числе – 10-летний ребенок. В настоящее время всех пострадавших доставили в больницу. В ОВА подчеркнули, что погибших в результате террора врага – нет.

В Кировоградской области – попадание

В результате российской атаки есть попадание в Кировоградскй области. Известно, что один человек ранен.

"Всю ночь враг терроризировал Кировоградщину ракетами и дронами. Работало ПВО. Есть сбитие, к сожалению, есть и попадание", – сообщили в ОВА.

Пострадавший доставлен в больницу. Разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Последствия атаки в Хмельницкой области

Хмельнитчину враг атаковал "Шахедами". В области активно работали силы противовоздушной обороны. В ОВА по состоянию на утро сообщили, что в результате атаки разрушений и пострадавших нет.