Взрывы на Прикарпатье и запуск "Кинжала": что известно о комбинированной атаке россиян 27 июня

Российские оккупанты в ночь на 27 июня выпустили по Украине 29 единиц оружия. Ударили россияне 23 беспилотниками и 6 ракетами.

О последствиях вражеского обстрела Прикарпатья, Ивано-Франковской, Полтавской, Киевской и Николаевской областей читайте в тексте 24 Канала.

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Как россияне в очередной раз атаковали Украину

Воздушные силы ВСУ еще вечером 26 июня сообщали об опасности из-за атаки беспилотников типа "Шахед". Опасность была в Херсонской, Николаевской, Одесской областях.

После полуночи 27 июня дроны летели в направлении Хмельницкой области.

Ориентировочно в 2:11 россияне запустили крылатую ракету типа "Калибр" с Юга через Николаевскую область в направлении Кировоградской области, еще одну ракету – в северо-западном направлении. Уже в 2:19 – беспилотник врага летел в направлении Коломыи на Ивано-Франковщине.

Ориентировочно в 2:47 воздушную тревогу объявили на территории всей Украины. Ведь в России взлетел МиГ-31К, который является основным носителем российского гиперзвукового авиационного ракетного комплекса Х-47м2 "Кинжал".

Взрывы раздавались:

ориентировочно в 2:41 – в Хмельницкой и Ивано-Франковской области;

в 2:58 – в Хмельницкой области;

в 3:00 – в Киеве и снова в Хмельницкой области;

в 3:25 – снова в Ивано-Франковской области;

в 4:12 – в Полтавской области;

в 5:04 – в районе Староконстантинова Хмельницкой области.

Где и какие цели врага уничтожили ВСУ

Воздушные силы ВСУ отчитались утром 27 июня, что они сбили почти все вражеские цели. В частности, речь идет о 28 из 29 единиц вражеского вооружения.

Украинские военные уничтожили:

23 ударных беспилотника типа Shahed-131/136;

4 крылатые ракеты "Калибр";

1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69.

Не уничтожили только вражескую аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал", которую враг запустил из Тамбовской области России.

Руководители областных военных администраций уточнили утром 27 июня, что:

в Хмельницкой области сбили 9 вражеских целей. Однако Сергей Тюрин не уточнил, сколько ракет или беспилотников;

на Николаевщине – 6 беспилотников типа Shahed 131/136 и 3 крылатые ракеты;

в Криворожском районе Днепропетровской области – 1 российский "Шахед".

Что известно о последствиях вражеской атаки

Сейчас обращений относительно травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало,

– сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин по состоянию на 8:30 27 июня.

Впоследствии глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что в Николаевском районе враги также:

в 18:45 и 19:23 26 июня из артиллерии ударили по Куцурубской общине;

в 21:53 – по акватории Очаковской общины.

К счастью, люди в Николаевской области не ранились.

В Днепропетровской области враг, кроме "Шахеда", атаковал Никополь из тяжелой артиллерии.

Повреждены лицей и детсад. Изуродованы 5 многоэтажек. А еще – нежилое здание и 2 авто. Целятся по Никопольщине оккупанты и с самого утра. По Марганецкой общине ударили дроном-камикадзе и артиллерией,

– заявил глава ОВА Сергей Лысак.

По его данным, к счастью, все люди целы.

Какие последствия обстрела врага на Днепропетровщине/ Фото ОВА

По состоянию на 10:26 власти Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской области не сообщали о последствиях атаки. Однако известно, что в Полтавской области враг мог ударить по Миргороду, поскольку туда летела ракета.

По Киеву, то там слышали работу ПВО и крупнокалиберных пулеметов.