Ракеты летели в два региона: в Воздушных силах рассказали, куда именно целили оккупанты
В ночь на 16 октября россияне атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. В нескольких областях есть попадания и раненые.
Оккупанты запустили по Украине 12 дронов-камикадзе типа "Шахед" и 6 ракет : "Искандер М" и управляемые Х-59. Куда они летели в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.
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Какие области были под прицелом ракет и дронов
Спикер отметил, что во время массированной атаки силам ПВО удалось сбить 11 беспилотников и две ракеты Х-59.
Ракеты были ориентированы в большей степени на северные и восточные области. В то же время беспилотники несколькими группами двигались по разным направлениям, в частности в западные регионы,
– рассказал Игнат.
Так, под вражеским обстрелом этой ночью оказались Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская и Хмельницкая области.
В частности, по Днепропетровщине россияне выпустили две ракеты. Был поврежден газопровод и четыре линии электропередач. Без света осталось почти полторы тысячи человек. К счастью, обошлось без жертв.
В Полтавскую область летели и "Шахеды", и ракеты. Там обломки ракеты повредили несколько частных домов. Известно о трех раненых, среди них – 10-летний ребенок.
В Кировоградской области одного человека ранило. В Хмельнитчине пострадавших и разрушений нет.
Атака по Украине 16 октября: что известно
- Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что ночью работа ПВО была усложнена из-за погодных условий.
- Под ударом этой ночью оказались несколько городов Украины. Так, в Днепре раздавались взрывы, беспилотники направлялись в сторону Умани, атака "Шахедов" продолжалась в Кропивницком, Миргороде, Хмельницком и Староконстантинове.
- Ранее в НАТО заявили о том, что Украина нуждается не только в F-16 для защиты воздушного пространства Ей нужно больше систем ПВО. Это подчеркнул Столтенберг. По его словам, нашему государству нужно предоставить наземные системы ПВО ближнего, среднего и дальнего радиуса действия для сбивания дронов и баллистических ракет.