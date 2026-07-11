Ночная воздушная атака: силы ПВО сбили 2 ракеты и более сотни вражеских беспилотников

Украинское небо вновь оказалось под массированным ударом вражеских ракет и многочисленных беспилотников. Силы противовоздушной обороны провели сложную операцию по ликвидации воздушных угроз в нескольких регионах страны.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Чем именно Россия совершила атаку на Украину?

В ночь на 11 июля (начиная с 18:00 10 июля) российские оккупационные войска совершили очередную масштабную атаку на украинские города и села. Для этого воздушного нападения враг применил широкий спектр вооружения, в частности баллистические и управляемые ракеты, а также более сотни ударных беспилотников различных типов.

Для нанесения ударов по украинским регионам захватчики выпустили:

6 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 из Брянской области России;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированного Крыма;

2 противорадиолокационные ракеты Х-31 из акватории Черного моря.

Параллельно оккупанты запустили 121 ударный беспилотник типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Запуск БПЛА противник осуществлял сразу с нескольких направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, временно оккупированная Донецкая область, а также с крымских мысов Гвардейское и Чауда.

Как отработала украинская ПВО?

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным военных, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороне удалось сбить или подавить:

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

111 вражеских беспилотников на юге, востоке и севере страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистических ракет, 2 управляемых авиационных ракет и 7 ударных БПЛА в 11 точках. Обломки сбитых целей упали в 3 точках.

В настоящее время информация о двух противорадиолокационных ракетах уточняется, а данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

Какими были предыдущие массированные атаки врага?

Российская армия продолжает поддерживать высокую интенсивность воздушного террора в Украине. Напомним, что во время предыдущей атаки в ночь на 10 июля противник выпустил по Украине 137 ударных БПЛА различных типов, из которых защитникам неба удалось сбить и подавить 114 единиц.

Также напряженной была ситуация и в начале месяца. В частности, 8 июля Россия выпустила по украинским регионам 7 ракет и более 150 беспилотников. До этого, 6 июля, враг нанес массированный комбинированный удар, запустив 419 средств воздушного нападения, причем основным направлением атаки стал Киев.

Кроме того, во время ночной атаки 3 июля оккупанты применили две ракеты и 105 ударных дронов, что привело к попаданиям по 21 объекту в различных областях Украины.