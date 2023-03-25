Была массированная ротация: почему Генштаб дал информацию о Новой Каховке, а затем опроверг ее

Генштаб ВСУ 23 марта сообщил, что оккупанты якобы вышли из Новой Каховки в Херсонской области, после чего опроверг информацию. В ВСУ объяснили, почему так произошло.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона прокомментировала информацию о Новой Каховке, пишет 24 Канал. Гуменюк заявила, что в Новой Каховке россияне провели большую ротацию.

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Россия провела ротацию в оккупированной Новой Каховке

По ее словам, сначала создалось впечатление, что оккупанты упаковываются и уходят. Однако вышли одни подразделения и вошли другие.

Сначала это была массированная ротация, которая спровоцировала такое понимание, что войска упаковываются и уходят. Но вышли одни подразделения и зашли другие,

– сказала Гуменюк.

Спикер отметила, что оккупанты очень часто проводят такие действия в населенных пунктах Левобережья, которые прилегают к Днепру.

Гуменюк добавила, что враг использует эти города и села как место восстановления боевых подразделений после того, как они возвращаются с более горячих точек.

В Генштабе тоже объяснили информацию о Новой Каховке

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 23 марта сообщил, что подразделения российской армии по состоянию на 22 марта покинули Новую Каховку Херсонской области.

И впоследствии Генштаб ВСУ обновил информацию. "Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из этого населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных", – заявили в Генштабе.

В то же время там подчеркнули, что украинские защитники непременно освободят Новую Каховку от российских захватчиков.

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