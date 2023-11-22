На "Рамштайне" сообщили о новой коалиции ПВО для Украины: что изменится
В среду 22 ноября проходит онлайн-заседание в формате "Рамштайн". Это уже 17-я встреча Контактной группы по обороне Украины.
Открывая заседание "Рамштайна", министр обороны Ллойд Остин отметил, что поддержка Украины – общее обязательство стран-партнеров, передает 24 Канал. Наше государство, по его словам, продолжает бороться с зимой и защищает свою критическую инфраструктуру.
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Кто поддержал коалицию ПВО для Украины
Я благодарен Германии и Франции за лидерство и организацию этой важной инициативы. На прошлой неделе они провели свое первое онлайн-заседание коалиции, и мы мобилизуем ресурсы всей Контактной группы в поддержку этих усилий,
– сказал Ллойд Остин о новой коалиции.
Как сообщил глава Пентагона, "уже организовали коалиции, направленные на развитие ВВС Украины и ее информационно-технологического потенциала", поэтому 22 ноября обсудят, какой прогресс удалось достичь в разработке новой коалиции возможностей противовоздушной обороны наземного базирования.
Остин призывает предоставить Украине больше ПВО, ведь идут холода, а Россия будет бить по инфраструктуре, сея смерть от холода и ракет для гражданских. В то же время он уверен, что украинцы выстоят, поскольку борются за свои дома, за свои семьи и за свое будущее. "Путин один, но мы вместе", – подытожил он.
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Какая ситуация с электроэнергией в Украине
- В среду 22 ноября зафиксирован дефицит электроэнергии: из-за похолодания выросло потребление, в то же время повышена аварийность блоков электростанций, а объемов импорта электроэнергии из ЕС недостаточно. Украинцев призывали экономить, особенно вечером.
- Из-за технарушений и боевых действий без света 472 населенных пункта. Подробно о ситуации в энергосистеме на 22 ноября читайте по ссылке.