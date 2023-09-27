Новая мобилизация в России:смогут ли оккупанты противопоставить ее западному оружию

Несмотря на длительную подготовку к проведению новой мобилизации, Путин продолжает ее откладывать, боясь негативных последствий. В то же время, набор новых солдат не поможет России переломить ход войны.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Антон Петровский. По его мнению, новая волна мобилизации в российскую армию существенно не изменит ситуацию на поле боя.

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Поможет ли России новая мобилизация

Не следует переоценивать новую мобилизацию в России и увеличение человеческого ресурса агрессора. В современной войне гораздо большую роль играет наличие технологических средств поражения.

"Например, если сейчас в российском окопе сидят 3 солдата, то после мобилизации там будет сидеть 10 солдатов. Но если в этот окоп прилетит высокоточный снаряд, они все погибнут, независимо от количества", – пояснил военный.

Антон Петровский о влиянии российской мобилизации на ход боевых действий: смотрите видео

Также важно помнить, что Силы обороны обладают средствами для того, чтобы уничтожать захватчиков еще до того, как они попадут на переднюю линию обороны. Ведь, чтобы доставить множество новых военных на фронт, нужна специальная логистика и, соответственно, развертывание новых полевых лагерей.

"В современной войне не так просто эффективно использовать большое количество человеческого ресурса. Его еще нужно правильно распределить и доставить на поле боя, минуя средства поражения противника. К счастью, ВСУ имеют такие средства, в частности американские кассетные боеприпасы, а в перспективе – и F-16, которые помогут нивелировать преимущество России в количестве личного состава ", – предположил Петровский.

Что известно о мобилизации в России