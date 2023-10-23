Китай – не ключевой союзник "оси зла": Подоляк назвал страны, которые хотят расшатать мир

Есть мнение, что в континентальном или даже в глобальном конфликте заинтересованы Россия, Иран и Китай. Однако на самом деле Пекин не является полноценным партнером этой "оси зла".

Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, в расшатывании мира заинтересованы Россия, Иран, Северная Корея и ряд террористических организаций, в частности, ХАМАС.

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Эти страны заинтересованы в расшатывании мира

Михаил Подоляк отметил, что Россия, Иран, Северная Корея и некоторые террористические организации типа ХАМАС хотят, чтобы правила в мире были полностью разрушены. Таким образом они получат шанс выжить, потому что в дальнейшем Россия и Иран не смогут существовать в таком виде, как сейчас.

Россия и Иран – это страны-провокаторы. Москва провоцирует весь демократический мир и международные правила, согласно которым живет весь мир. Тегеран провоцирует не только демократические государства, но и арабский мир.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что Китай претендует на другую роль в мире. Поэтому Пекин – не полноценный партнер этой "оси зла". Там уже не рассматривают Россию как своего стратегического партнера.

Китай – это совсем другой уровень, он не партнер таких стран как Россия. Сегодня Китай иначе смотрит на Россию, чем до полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда Китай мог в какой-то мере воспринимать Россию как партнера, который может давать доступ к другим рынкам, транзитным возможностям и так далее,

– объяснил он.

Есть несколько причин, почему Пекин уже не воспринимает Москву как своего партнера:

Репутация России ухудшилась, поэтому она не может быть стратегическим партнером;

Россия показала слабость своего ВПК и армии;

Москва "обнулила" свои нарративы, которые запугивали мир;

У России никогда не было технологически развитого сектора экономики.

Подоляк о странах, которые хотят расшатать мир: смотрите видео

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