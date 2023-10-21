Ищут эффективную тактику: в ОК "Юг" рассказали, какой тип воздушных атак использует враг
Ситуация на Юге Украины напряжена. В частности, в ночь на 21 октября россияне использовали "сложную тактику очень смешанных атак".
Российские захватчики, используя смешанную тактику атак, стараются максимально нанести вред областям, прилегающим к линии фронта. Об этом 24 Каналу рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
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Новая тактика атак
За прошедшие сутки ракетным атакам подверглись Криворожье и Николаевщина. Оккупанты пытаются давить на логистику, экономику региона, нанося удары по промышленным объектам, сельскохозяйственным угодьям и тому подобное. Попадание в дачный кооператив на Криворожье привело к жертвам среди мирного населения.
Терроризм врага измеряется истерией. Не имея успехов на линии фронта, Россия пытается давить с воздуха,
– отметила Гуменюк.
Авиация применяется смешанным типом. Оккупанты одновременно направляют управляемые авиабомбы и крылатые ракеты. Вероятно, делают это для того, чтобы запутать и истощить системы противовоздушной обороны.
Россияне понимают, что по КАБ не будут работать, поэтому за ними они пытаются скрыть крылатые ракеты. Затем добавляются ударные беспилотники,
– сказала спикера Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
Враг выискивает максимально эффективную тактику насыщенности и смешанности атак, а также запутывание систем ПВО.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
"Мы изучаем новую тактику врага и готовим эффектное и эффективное противодействие", – заметила Гуменюк.
Какие особенности новой тактики российских атак: смотрите видео
Тактика уничтожения гражданского населения
За прошедшие сутки российские захватчики направили 30 управляемых авиабомб по населенным пунктам правого берега Херсонщины. На одно село приходится 4 – 6 авиабомбы.
Это 500 килограммов тротилового эквивалента. Вопрос, действительно ли это противодействует Силам обороны? Ответ элементарный, это уничтожение гражданского населения,
– добавила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
Враг продолжает давить с воздуха, ведь это место, где россияне более или менее чувствуют свое превосходство.
Больше об обстреле Украины
- В ночь на 21 октября россияне совершили обстрел центральных и южных регионов Украины с применением крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников.
- Вечером 20 октября страна-террорист атаковала дачный кооператив в Кривом Роге. В результате обстрела погиб 60-летний мужчина. Также есть пострадавшие.
- Впоследствии Россия ударила по Кривому Рогу в Днепропетровской области дронами-камикадзе и ракетами. Враг попал в объект промышленной инфраструктуры.
- Также вечером 20 октября оккупанты атаковали Херсон и ударили по Бериславу.