Ищут эффективную тактику: в ОК "Юг" рассказали, какой тип воздушных атак использует враг

Ситуация на Юге Украины напряжена. В частности, в ночь на 21 октября россияне использовали "сложную тактику очень смешанных атак".

Российские захватчики, используя смешанную тактику атак, стараются максимально нанести вред областям, прилегающим к линии фронта. Об этом 24 Каналу рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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Новая тактика атак

За прошедшие сутки ракетным атакам подверглись Криворожье и Николаевщина. Оккупанты пытаются давить на логистику, экономику региона, нанося удары по промышленным объектам, сельскохозяйственным угодьям и тому подобное. Попадание в дачный кооператив на Криворожье привело к жертвам среди мирного населения.

Терроризм врага измеряется истерией. Не имея успехов на линии фронта, Россия пытается давить с воздуха,

– отметила Гуменюк.

Авиация применяется смешанным типом. Оккупанты одновременно направляют управляемые авиабомбы и крылатые ракеты. Вероятно, делают это для того, чтобы запутать и истощить системы противовоздушной обороны.

Россияне понимают, что по КАБ не будут работать, поэтому за ними они пытаются скрыть крылатые ракеты. Затем добавляются ударные беспилотники,

– сказала спикера Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

Враг выискивает максимально эффективную тактику насыщенности и смешанности атак, а также запутывание систем ПВО.

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"Мы изучаем новую тактику врага и готовим эффектное и эффективное противодействие", – заметила Гуменюк.

Какие особенности новой тактики российских атак: смотрите видео

Тактика уничтожения гражданского населения

За прошедшие сутки российские захватчики направили 30 управляемых авиабомб по населенным пунктам правого берега Херсонщины. На одно село приходится 4 – 6 авиабомбы.

Это 500 килограммов тротилового эквивалента. Вопрос, действительно ли это противодействует Силам обороны? Ответ элементарный, это уничтожение гражданского населения,

– добавила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

Враг продолжает давить с воздуха, ведь это место, где россияне более или менее чувствуют свое превосходство.

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