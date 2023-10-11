Путин не решится объявить мобилизацию до выборов: как будет выкручиваться

Британская разведка сообщает, что якобы Россия не планирует проводить мобилизацию до выборов президента страны-террориста в марте 2024 года. В Кремле уже проговорились, что Владимира Путина поддержит более 80% россиян, поэтому власти будут пытаться уберечь покой в обществе.

Впрочем, понятие мобилизация большинство воспринимает по-разному. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что в России непрерывно проходят мобилизационные мероприятия.

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Вряд ли вопрос мобилизации вообще возникнет

Военный эксперт отметил, что мобилизация в России – это принудительный призыв граждан к выполнению боевых задач.

Ее (мобилизацию – 24 Канал) Путин точно проводить не будет, поскольку это всколыхнет общество и возникнут проблемы с выборами. Тем более в России идет осенний призыв срочников,

– рассказал Свитан.

Сейчас в России в несколько смен работают рекрутинговые центры. Благодаря выплатам и социальному пакету на территории страны-агрессора в сутки собирают до тысячи человек. Приблизительно такое количество оккупантов минусуют ВСУ.

Россияне сами приходят и становятся в очередь. Пока такой поток не будет приостанавливаться, никто не будет объявлять принудительную мобилизацию. Однако если предложенная сумма не будет мотивировать россиян и поток "добровольцев" остановится, то размер вознаграждения просто поднимут до того уровня, чтобы этот поток вновь восстановился.

"Чисто меркантильные моменты привлекают российскую глубинку. Там работать негде. Это не Москва и не Санкт-Петербург. Глубинка России голая и босая. Я не думаю, что вообще еще возникнет вопрос о принудительной мобилизации в России", – добавил полковник ВСУ в запасе.

Почему до президентских выборов в России не будут объявлять мобилизацию: смотрите видео

Принудительная мобилизация в России