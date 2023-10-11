Втім, поняття мобілізація більшість сприймає по-різному. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що у Росії безперервно проходять мобілізаційні заходи.

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Навряд чи питання мобілізації взагалі виникне

Військовий експерт зауважив, що мобілізація у Росії – це примусовий призов громадян для виконання бойових завдань.

Її (мобілізацію – 24 Канал) Путін точно проводити не буде, оскільки це сколихне суспільство й виникнуть проблеми з виборами. Поготів у Росії іде осінній призов строковиків,

– розповів Світан.

Зараз на Росії в кілька змін працюють рекрутингові центри. Завдяки виплатам та соціальному пакету на території країни-агресора за добу збирають до тисячі людей. Приблизно таку кількість окупантів мінусують ЗСУ.

Росіяни самі приходять й стають в чергу. Поки такий потік не призупинятиметься, то ніхто не оголошуватиме примусову мобілізацію. Проте, якщо запропонована сума не мотивуватиме росіян й потік "добровольців" зупиниться, то розмір винагороди просто піднімуть до того рівня, щоб цей потік знову відновився.

"Чисто меркантильні моменти приваблюють російську глибинку. Там працювати ніде. Це не Москва і не Санкт-Петербург. Глибинка Росії гола і боса. Я не думаю, що взагалі ще виникне питання щодо примусової мобілізації в Росії", – додав полковник ЗСУ в запасі.

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Примусова мобілізація в Росії