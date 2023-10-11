Втім, поняття мобілізація більшість сприймає по-різному. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що у Росії безперервно проходять мобілізаційні заходи.
Читайте також Путін не хоче жити за правилами: в яких країнах Росія шукатиме найманців для війни
Навряд чи питання мобілізації взагалі виникне
Військовий експерт зауважив, що мобілізація у Росії – це примусовий призов громадян для виконання бойових завдань.
Її (мобілізацію – 24 Канал) Путін точно проводити не буде, оскільки це сколихне суспільство й виникнуть проблеми з виборами. Поготів у Росії іде осінній призов строковиків,
– розповів Світан.
Зараз на Росії в кілька змін працюють рекрутингові центри. Завдяки виплатам та соціальному пакету на території країни-агресора за добу збирають до тисячі людей. Приблизно таку кількість окупантів мінусують ЗСУ.
Росіяни самі приходять й стають в чергу. Поки такий потік не призупинятиметься, то ніхто не оголошуватиме примусову мобілізацію. Проте, якщо запропонована сума не мотивуватиме росіян й потік "добровольців" зупиниться, то розмір винагороди просто піднімуть до того рівня, щоб цей потік знову відновився.
"Чисто меркантильні моменти приваблюють російську глибинку. Там працювати ніде. Це не Москва і не Санкт-Петербург. Глибинка Росії гола і боса. Я не думаю, що взагалі ще виникне питання щодо примусової мобілізації в Росії", – додав полковник ЗСУ в запасі.
Чому до президентських виборів у Росії не оголошуватимуть мобілізацію: дивіться відео
Примусова мобілізація в Росії
- Російський президент Владімір Путін підписав указ про призов на службу 130 тисяч осіб з 1 жовтня по 31 грудня.
- Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів, що в Росії прийняли рішення призвати удвічі більше строковиків. Окупанти роблять це з ціллю поповнити військові підрозділи на фронті.
- Колишній президент країни-агресорки Дмітрій Медведєв особисто контролює виконання мобілізаційного плану на окупованих територіях.