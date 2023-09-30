Россия хочет запустить железную дорогу на оккупированных территориях: Андрющенко указал на опасность

Российские оккупанты столкнулись с логистическими проблемами. Они начали строить прямое железнодорожное сообщение взамен Крымскому мосту.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, какие могут возникнуть угрозы в результате такого решения врага.

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"Это действительно серьезно. Это действительно поможет решить вопрос с логистикой. Сегодня основная часть техники едет все же через железнодорожную часть Крымского моста", – констатировал Андрющенко.

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По его словам, ветка будет иметь такой маршрут: Мариуполь – Волноваха – Розовка на Запорожье – Мелитополь и Бердянск – Крым. Кроме того, Волноваха будет связана с Донецком на севере.

Поскольку это фактически возобновление существовавшего железнодорожного пути, работать значительно легче. Россияне могут завершить строительство уже до весны.

Еще одна проблема

Одновременно со строительством моста россияне загнали в порт земснаряд – судно, углубляющее дно в акватории порта. Так враг сможет заводить в порт судна большой оснастки.

Железнодорожная ветка в Мариуполе начинается не с железнодорожного вокзала, а с порта. Если им удастся отстроить логистический узел порт – железная дорога – Россия, это может стать вызовом для нас,

– подчеркнул Андрющенко.

Поэтому сейчас все зависит от украинских военных. Чтобы попасть в новое сообщение, у них есть кадры из земли, получить которые было очень сложно.

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