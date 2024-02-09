Ждем 2 вещи: Черник назвал условия весеннего контрнаступления

Украинцы ожидают нового контрнаступления ВСУ, о котором еще раньше сообщал глава ГУР Кирилл Буданов. Иностранные СМИ пишут, что для этого украинским военным понадобятся инновационные решения.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что сегодня наши бойцы больше всего нуждаются в оружии. Только тогда можно говорить о дальнейшем движении и освобождении территорий.

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Какие 2 предпосылки для весеннего контрнаступления

Уже неоднократно говорилось, что для существенного перелома на фронте Вооруженные Силы Украины нуждаются в оружии. Говорится о различных средствах: дальнобойные ракеты, дроны, техника.

Еще раз – только оружие нужно, как можно больше. И сухая почва. Весна – это поздний май, не быстрее,

– отметил Петр Черник.

Относительно инновационных решений, о которых пишут СМИ, то пока единственное, о чем можем говорить – это больше и массовое применение беспилотников. Также требуется общее улучшение организации.

Сейчас создано отдельное командование беспилотников – это правильный и очень хороший шаг. Потому что особые части чего-то сверхважного или сверхнового увидеть нельзя,

– подчеркнул военный эксперт.

Что известно о новом контрнаступлении Украины