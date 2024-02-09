Ждем 2 вещи: Черник назвал условия весеннего контрнаступления
Украинцы ожидают нового контрнаступления ВСУ, о котором еще раньше сообщал глава ГУР Кирилл Буданов. Иностранные СМИ пишут, что для этого украинским военным понадобятся инновационные решения.
Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что сегодня наши бойцы больше всего нуждаются в оружии. Только тогда можно говорить о дальнейшем движении и освобождении территорий.
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Какие 2 предпосылки для весеннего контрнаступления
Уже неоднократно говорилось, что для существенного перелома на фронте Вооруженные Силы Украины нуждаются в оружии. Говорится о различных средствах: дальнобойные ракеты, дроны, техника.
Еще раз – только оружие нужно, как можно больше. И сухая почва. Весна – это поздний май, не быстрее,
– отметил Петр Черник.
Относительно инновационных решений, о которых пишут СМИ, то пока единственное, о чем можем говорить – это больше и массовое применение беспилотников. Также требуется общее улучшение организации.
Сейчас создано отдельное командование беспилотников – это правильный и очень хороший шаг. Потому что особые части чего-то сверхважного или сверхнового увидеть нельзя,
– подчеркнул военный эксперт.
Что известно о новом контрнаступлении Украины
- Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что весной 2024 года Украина может начать новое контрнаступление. Он признал, что сейчас ход за врагом, но после него начнется наш. Поэтому распределение сил на поле боя может измениться. Заметим, что сейчас Украина находится в состоянии активной обороны.
- По словам Буданова, следующие 6 месяцев будут "интересными". Тогда закончится наступление оккупантов и, вероятно, начнется движение с украинской стороны. Полномасштабная война, по его мнению, может иметь только одно завершение – установление справедливости и возвращение утраченного.
- Американское издание CNN опубликовало большую статью о военной помощи Украине от США и ход боевых действий. По поводу контрнаступления, отмечается, что 2024 год будет "переходным" для обеих сторон, то есть сдвигов стоит ждать уже в 2025 году. На то, сможет ли Украина продержаться до нового контрнаступления, повлияет западная помощь. Россия сейчас тоже находится в состоянии накопления ресурсов.