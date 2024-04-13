Не только Харьков: в СМИ назвали, где Россия может начать наступление летом

Российские пропагандисты долгое время вбивают в головы оккупантов мысль, что вот-вот захватят Харьков. Западные СМИ называли даже даты возможного наступления, но пока эти предсказания не оправдались. 24 Канал проанализировал статьи BBC и Financial Times с новыми прогнозами.

Впрочем, Харьков постоянно находится под угрозой. Россия стремится лишить город света, однако харьковчане шутят над захватчиками под гул генераторов.

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Где Россия может пойти в наступление летом

В статье BBC бывший командующий Объединенных сил Великобритании Ричард Берронс и старший научный сотрудник аналитического центра Whitehall в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг назвали три возможных направления российского наступления. Это Харьков, Донбасс и Запорожье.

Харьков очень близко к границе, и Россия уже активно атакует город. Возможно, цель оккупантов – вырваться с Донбасса.

На Донбассе россияне могут продолжить свою тактику продавливания украинской обороны. Они полагаются на преимущество в живой силе.

А вот с Запорожьем ситуация интереснее.

В то же время в Financial Times назвали четыре направления, добавив еще Херсонскую область. Там считают, что

На Запорожье враг загнал себя в ловушку

. Но перспективы оперативного прорыва называют небольшими.В издании думают, что и: удерживает линии обороны, ищет у россиян слабые места и целится по глубокому тылу оккупантов. Журналисты говорят, что в 2025 году наше государство будет иметь больше шансов отбить захваченные земли и готовится к этому.

Это что-то вроде бревна в глазу России, учитывая, что это столица одноименной области, которую Россия незаконно аннексировала, а областной центр все еще свободно живет под контролем Украины. Но мощная оборона, которую Россия построила к югу от Запорожья в прошлом году, в ожидании украинского наступления, теперь усложнит продвижение россиян оттуда,

– пишут журналисты BBC.

На Запорожье есть "линия Суровикина", где россияне создали самое большое и самое плотное минное поле в мире. И теперь оккупанты в тупике. Во-первых, они могли бы продвигаться, но не по минам. Во-вторых, мины можно частично демонтировать, но Украина заметит такие приготовления к наступлению.

Зачем России новое наступление

Вряд ли россияне не смогут дойти до Днепра, хотя порой и заявляют об этом. Но, возможно, их цель в другом. Россия может попытаться сломать боевой дух украинцев, убеждены эксперты. А Силы обороны вынуждены гадать, где именно будет новое наступление оккупантов.

Что говорят в Украине о новом наступлении россиян

Оба издания не упомянули об Одессе, которую россияне обещают захватить ежегодно. Возможно, потому, что это обещание ничего не стоит.

Глава ГУР Кирилл Буданов уверен, что летом следует ждать российского наступления на Донбассе. Оккупанты немного продвинутся в сторону Часового Яра и будут двигаться к Покровску.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко также назвал Донецкую область ключевой для Путина. Россиянам легко наступать там, ведь с 2014 года на Донбассе выстроили коммуникации. А еще это очень удобно с идеологической точки зрения: если оккупанты потерпят поражение на других направлениях, они всегда смогут сказать, что по крайней мере "освободили народ Донбасса".