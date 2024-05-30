У россиян есть 150-200 тысяч резерва, они могут попытаться прорвать границу в другом месте

Россияне точно попытаются прорвать государственную границу Украины в каком-то другом месте, не только на Харьковщине. Об этом заявил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

Силы обороны контролируют 70% Волчанска. Но в городе продолжаются уличные бои.

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Где россияне могут пойти в наступление в 2024 году

Враг подтягивает резервы на Харьковщине. На данный момент есть 150 – 200 тысяч личного состава, поэтому россияне могут обеспечить людьми те направления, где уже имели частичный тактический успех, и пополнить потери. Так что оккупанты точно попытаются прорвать границу где-то еще и пойти там в наступление.

Где именно это произойдет, пока не ясно, ведь противник осуществляет маневры и пытается запутать Силы обороны. Впрочем, Федоренко заверил: украинская разведка точно знает вражеские планы, поэтому ВСУ готовятся сорвать замысел россиян.

В частности, усиливают границу как "с точки зрения инженерно-фортификационных сооружений, так и с точки зрения личного состава". Все, чтобы дать захватчикам по зубам.

Россияне растянули свои силы на границе, поэтому их может быть от 150 тысяч до 200. Они прощупывают слабые места в обороне Украины.

Что происходит на границах Украины

В Сумской ОВА рассказали, в каком состоянии фортификаций. Их завершают возводить – сделали дополнительный рубеж обороны. А основные линии построили раньше, теперь их обустраивают и дооборудуют. Горький опыт наступления россиян на Харьковщине здесь пригодился: на Сумщине оценили состояние харьковских укреплений, проанализировали ошибки и пытаются избежать их.

Александр Сырский заявил, что сил россиян недостаточно для прорыва нашей обороны на Харьковщине. Было вовремя принято решение о переброске резервов на угрожающие направления, это усилило нашу оборону и осложнило действия врага.

Несколько дней назад в Генштабе сообщили, что российская армия наращивает свои группировки на границе с Черниговской и Сумской областями. Ситуация контролируемая, но враг запускает "Шахеды", использует ДРГ и обстреливает приграничье.