В Крыму ударили по нефтебазе, а в Новороссийске атаковали базу ВМС: все, что известно о взрывах
У россиян ночь на 4 августа оказалась неспокойной. Сначала взрывы прогремели в Феодосии, что в оккупированном Крыму, а затем – в Новороссийске, который расположен в Краснодарском крае.
Российские пропагандисты традиционно обвиняют Украину в атаке беспилотниками. Все, что известно о взрывах в Крыму и России – передает 24 Канал.
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В Феодосии могли атаковать нефтебазу
Около 03:10 в сети начали сообщать, что в Феодосии слышали звуки, похожие на взрывы. Некоторые пользователи заявляли, что слышали гул, будто летел беспилотник. После этого взрывы усилились и заработала российская ПВО.
Как россияне пытались сбить "дроны" в Феодосии: смотрите видео
Вероятно, в ночь на 4 августа была атакована нефтебаза. На опубликованных в сети кадрах можно заметить, как средства ПВО пытаются что-нибудь сбить, но зря. После нескольких попыток ликвидировать летательный аппарат, все же произошло попадание, вероятно, в нефтебазу.
В Феодосии, вероятно, атаковали нефтебазу: смотрите видео
Местные жители также сообщали, что после взрывов в городе начали ездить кареты скорой и спасатели.
К слову, начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк прокомментировала взрывы во временно оккупированной Феодосии.
Ветер попутный семена хлопка несет,
– сказала Гуменюк в эфире телемарафона.
Смотрите на карте, где расположена Феодосия
В России взрывы прогремели у базы ВМС
В Новороссийске, что в Краснодарском крае, утром 4 августа прогремели взрывы. Пропагандистские СМИ начали жаловаться, что город якобы атаковали морские дроны.
Как сообщают в сети местные жители, были слышны выстрелы автоматов, из которых, вероятно, пытались сбить неизвестные дроны. После этого в воде словно "вспыхнуло что-то".
В Новороссийске что-то горит в воде: смотрите видео
Звуки выстрелов в Новороссийске: смотрите видео
Журналисты BBC также рассказали, что, по сообщениям местных, звуки взрывов звучали ночью и вблизи морского порта в городе. Также взрывы слышали и в населенном пункте Южная Озереевка, где находится морской нефтеналивной терминал Каспийского трубопроводного консорциума.
Более того, в сети отмечают, что под атакой неизвестных морских дронов оказалась российская база военно-морских сил. В частности, об этом свидетельствует и якобы атака на "нефтяной маяк". Кроме того, россияне утверждают, что атаку "отбили" 2 судна.
Взрывы в Новороссийске – больше в галерее
Как российское минобороны прокомментировало взрывы
Минобороны России традиционно обвинило в атаке на Крым и Краснодарский край Украину. Комментируя взрывы в Феодосии, россияне заявили, что ликвидировали 13 летательных аппаратов.
"Очередные средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА, еще три дрона противника были подавлены средствами РЭБ, пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении россиян.
Более того, российское минобороны уже квалифицировало события в Крыму как теракт.
В ночь на пятницу пресечена попытка украинских войск совершить теракт с помощью беспилотников по объектам на территории Крыма,
– заявило российское минобороны.
Новороссийск, по сообщениям пропагандистов, якобы атаковало 2 морских дрона. Их, конечно, россияне тоже "ликвидировали" и "отразили все атаки".
"ВСУ в ночь на пятницу двумя морскими безэкипажными катерами предприняли попытку атаки военно-морской базы Новороссийска. Вражеские аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы", - отчитались в России.
Мэр Новороссийска также прокомментировал взрывы в городе. Он заявил, что "военные подразделения эффективно отработали по защите города-героя". Более того, он подчеркнул, что якобы "все объекты жизнеобеспечения и логистики находятся под надежной защитой".
Как россияне отбивали атаку: смотрите видео
Атаку надводных беспилотников в акватории "отбивали" экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец".
Суда, которые "отражали атаку" / Фото росСМИ
В Новороссийске запретили движение судов
Россияне в своих заявлениях противоречат друг другу. Пока российское минобороны отчитывается и рассказывает басни, что в Новороссийске отбили все атаки, в акватории возле инцидента запретили движение судов.
Как долго будет продолжаться ограничение – оккупанты не сообщают. Как и не объясняют причины, ведь атаку якобы отбили и угрозы нет. Вместе с тем, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что в Новороссийске вторая после Севастополя морская военная база россиян. По его словам, именно в этом месте оккупанты прячут свои корабли от дронов в Крыму.
Смотрите на карте, где расположен Новороссийск
Судна "отбили атаку", но есть нюанс
В сети начали появляться кадры, на которых показали суда, "отражавшие" атаку дронов под утро 4 августа. Интересно, что местные власти хвастались, что якобы "повреждений нет".
Однако опубликованные в сети кадры свидетельствуют об обратном. На них видно, как военный корабль "Оленегорский горняк" наклонился на бок. Впоследствии его начали буксировать в неизвестном направлении.
Российский корабль, "отразивший атаку": смотрите видео