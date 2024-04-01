Придумали новый способ: в ВМС сказали, удастся ли россиянам защитить корабли

Британская разведка сообщила, что Россия пытается защитить свои корабли от атак со стороны украинских военных в порту Новороссийска. Россияне начали устанавливать баржи для входа в морской порт. Однако такой статус-кво не будет длиться вечно.

Такое мнение 24 Каналу высказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, отметив, что отсутствие кораблей в Черном море связано с поиском решений: как их вывести и не потерять. Между тем украинские военные стоят наготове.

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Способ защитить корабли

Россияне начали устанавливать баржи для входа в Новороссийский морской порт для защиты Черноморского флота. Также, по словам Плетенчука, была такая ситуация, что россияне полностью боновыми заграждениями в два ряда перекрывали вход в гавань.

Те, кто рассказывал о непобедимом Черноморском флоте почему-то закрылись на базе и "запечатали" двери,

– отметил представитель Военно-морских сил.

Впрочем, это не означает, что враг будет всегда прятаться за ограждениями и не искать способ решить эту проблему. Сейчас в Черном море есть определенное отсутствие кораблей. Это связано с поиском решения: как выйти в море, но при этом не потерять корабли.

"Думаю, что со временем они решатся выходить. Недаром же туда приезжал глава министерства обороны России и приказал все углубить и расширить", – отметил Плетенчук.

По словам представителя Военно-морских сил, такой статус-кво продолжаться вечно не будет.

"В какой-то момент кто-то мигнет глазами и, надеюсь, что это будем не мы", – добавил Плетенчук.

Ситуация в Черном море