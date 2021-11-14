Украина готовится к нашествию мигрантов, обстрел Невельского: главные новости 14 ноября
Источник:24 канал
На Волыни провели заседание СНБО по миграционному кризису на границах. Оккупанты обстреляли село Невельское на Донбассе. СМИ пишут, что Британия готова направить в Украину примерно 600 бойцов сил спецназначения. Украинцы первыми в мире покорили недосягаемую вершину в Гималаях. Такими были главные новости 14 ноября.
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Украина готовится к нашествию мигрантов
Источник: СНБО
Украина готовится к различным сценариям развития ситуации с мигрантами на границе с Беларусью. Возможные шаги обсудили на межведомственном совещании СНБО в Луцке. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, кризис с нелегалами – это очередная спецоперация России. Цель Москвы – расшатать ситуацию в Европе и на границе Украины также.
Данилов отметил, что по данным украинской разведки, вблизи границы Польши со стороны Беларуси находятся около 16 тысяч нелегалов.
Главная задача – обеспечить мобильные силы реагирования
СНБО, МВД и СБУ координируют меры для противостояния возможному наплыву мигрантов. Так, министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что "ключевой задачей сегодня является обеспечение мобильных сил реагирования в случае обострения ситуации и возможных провокаций".
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В СБУ говорят, что предпринимают все меры, чтобы исключить подобный сценарий, который сейчас происходит в Польше, но пока он маловероятен.
Мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический вариант развития событий не был реализован на практике,
– сообщил глава СБУ Иван Баканов.
Как реагируют на кризис с мигрантами в ЕС и НАТОПольша, Литва и Латвия обсуждают возможность инициировать статью 4 Североатлантического договора. Речь идет о случаях, когда, по мнению какой-то из сторон, возникает угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон. По мнению представителей этих стран, необходимы усиленные действия.
Обстрел Невельского оккупантами
Источник: МВД Украины
Ночью 14 ноября оккупанты обстреляли поселок Невельское Донецкой области. Под огнем оказалась гражданская инфраструктура: 9 домов получили повреждения, а три из них были разрушены до основания.
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Под завалами оказались пожилой мужчина и женщина. Из-под руин их вытаскивали спасатели. К счастью, пострадавших нет. Масштаб разрушений и убытки оценивает специальная комиссия.
Смотрите фото из Невельского после обстрела / Фото МВД:
Британия может перебросить в Украину спецназовцев
Источник: Mirror
Британское издание Mirror сообщило, что Лондон может перебросить в Украину около 600 спецназовцев. СМИ со ссылкой на собственные источники подчеркнули, что на такой шаг могут пойти из-за обострения ситуации вблизи украинской границы.
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Кого могут перекинуть в Украину:
- отряд бойцов Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS),
- полк специальной разведки,
- медиков,
- инженеров,
- связистов,
- еще около 400 военнослужащих из 16-й десантно-штурмовой бригады.
Ранее глава внешней разведки Великобритании MI-6 Ричард Мур заявил о том, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада. Согласились, что ситуация у украинской границы – тревожная и в Евросоюзе.К сведению! Именно о росте российского военного присутствия поговорил глава МИД Дмитрий Кулеба с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем. Боррель заверил, что в Брюсселе полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Достижения украинских альпинистов
Источник: Федерация альпинизма и скалолазания в Украине
Украинские альпинисты смогли первыми в мире покорить вершину Аннапурна ІІІ в Непальских Гималаях. Ее высота – 7555 метров. Восхождение произошло 6 ноября. До этого подняться на такую высоту не могли семь мировых экспедиций.
Состав украинской экспедиции:
- Никита Балабанов,
- Вячеслав Полежайко,
- Михаил Фомин.
К экспедиции готовились 2 года, а продолжалась она полтора месяца. Маршрут очень сложный из-за рельефа и перепадов высоты.
Значительно больше здесь Украинцы первыми в мире покорили недосягаемую вершину в Гималаях на высоте более 7 тысяч метров
Смотрите фото с впечатляющего восхождения / Фото MCFUkraine: