Блинкен едет в Украину, Россия якобы эвакуирует из Киева дипломатов: главные новости 18 января

Госсекретарь США Энтони Блинкен едет с визитом в Украину. Россия, вероятно, эвакуирует из Украины своих дипломатов. Цены на нефть достигли максимальной отметки с 2014 года. Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов в Казахстане появился на публике. Филарет пытается через суд отменить ликвидацию УПЦ Киевского патриархата. Таковы были главные новости 18 января.

Самые важные новости Украины и мира за вторник, 18 января:

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Блинкен едет в Украину

Источник: 24 канал

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправляется с визитом в Украину. Он прибудет 19 января и встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Должны обсудить действия для сдерживания России от дальнейшей агрессии. Отдельно:

меры практической поддержки Украины со стороны США,

дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Блинкен поговорил с Лавровым

Накануне визита в Украину американский чиновник поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он отметил, что вопрос обсуждения евробезопасности должен происходить при участии союзников НАТО и европейских партнеров. В Частности, Украины.

Кроме того, госсекретарь в очередной раз подчеркнул, что США преданно поддерживают территориальную целостность нашего государства.

Предыдущий визит Блинкена

Госсекретарь уже был с официальным визитом в Украине в мае 2021 года. Он приезжал в Киев вместе со своей заместительницей Викторией Нуланд.

Тогда говорили о реформах и российской агрессии. Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

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Ймовірна евакуація російських дипломатів

Предполагаемая эвакуация российских дипломатов

Источник: New York Times

В американских СМИ появилась информация, что Россия выводит своих дипломатов из Украины. Всего украинскую территорию якобы покинули 30 семей. Эвакуация якобы состоялась 5 января.

Как пишет издание, высокопоставленный украинский чиновник из органов безопасности рассказал, что дети и жены дипломатов в автобусах отправились в Москву. Кроме того, в 2 консульствах дипломатам тоже сказали подготовиться к выезду.

Россия отрицает

Российское министерство иностранных дел сразу после публикации NYT опровергло эту информацию. Москва убеждает, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Цены на нефть достигли максимума с 2014 года

Разведка США предупредила, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Все для того, чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину. МИД России традиционно называл публикации об угрозе нападения "дезинформацией"

Источник: Интерфакс – Украина

Цены на нефть стремительно растут. В частности, Brent торгуется выше 87 долларов за баррель. Это максимальный показатель с октября 2014 года.

Прыжок цен

По итогам торгов 17 января контракты подорожали на 0,4 доллара (0,46%) – до 86,48 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль составляет 84,92 доллара за баррель, что на 1,1 доллара (1,32%) выше итогового значения сессии 14 января.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent с утра 18 января составила 87,3 доллара за баррель.

Какая причина удорожания

На нефть повлиял удар беспилотников по территории Объединенных Арабских Эмиратов, в результате которого погибли три человека – граждане Индии и Пакистана.

Власти ОАЭ обвинили в атаке йеменских повстанцев-хуситов. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в ответ объявила о начале бомбардировок столицы Йемена – Саны.

Назарбаев впервые с начала протестов появился на публике

Источник: обращение Назарбаева

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов выступил с публичным обращением. Политик подтвердил, что теперь вся полнота власти находится в руках Касыма-Жомарт Токаева.

Назарбаев выступил на казахском и русском языках. Он убеждал, будто бы не покидал страну, а все время был в НурСултане.

Также политик утверждал, мол, противостояния политических элит в стране нет – якобы это лишь слухи.

Смотрите видеообращение Назарбаева:

Что этому предшествовало

В начале января в Казахстане вспыхнули масштабные протесты.

После этого Токарев отправил в отставку с поста председателя Совета Безопасности Казахстана Назарбаева. Он полностью взял на себя его полномочия.

Спикер Назарбаева утверждал, что экс президент сам ушел с поста председателя Совбеза.

С этого времени Назарбаева не видели на публике. Выдвигали гипотезы, что политик либо покинул страну, либо уже мертв.

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Филарет пытается отменить ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Источник: ОАСК

Патриарх Филарет подал судебный иск в Окружной административный суд Киева. Он просит суд отменить прекращение действия Украинской православной церкви (Киевского патриархата). Филарет хочет обязать к этому решению государственную службу по этнополитике и свободе совести.

Теперь суд решает, открывать ли производство по этому административному иску.

Важно! В 2018 году состоялся объединительный собор украинских православных церквей. Именно на нем приняли решение создать Православную церковь Украины. Ее настоятелем стал митрополит Епифаний.

Филарет уже не первый раз пытается восстановить УПЦ КП. Верховный Суд уже реагировал на такие попытки. В июне 2021 года приняли решение, что Украинская Православная Церковь Киевского патриархата на Поместном соборе УПЦ КП была ликвидирована законно.