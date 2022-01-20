Суд над Порошенко и визит Блинкена: главные новости 19 января

Суд избрал меру пресечения Петру Порошенко. Украину посетил госсекретарь США. Зеленский выступил с обращением к народу. Власти сократили срок действия сертификатов вакцинации. Президент Турции пригласил Путина и Зеленского на переговоры. Украинцы празднуют Крещение. Таковы были главные новости 19 января.

Самые важные новости Украины и мира за среду, 19 января:

Мера пресечения для Порошенко

Источник: 24 канал

Пятому президенту Петру Порошенко 19 января в Печерском суде Киева избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Личное обязательство предусматривает определенные ограничения. В частности:

Порошенко должен сдать все свои паспорта и не покидать Украину;

политик должен прибывать по первому требованию следователей или сообщать об отсутствии по веским причинам;

пятый президент не может покидать пределы Киева и Киевской области;

Порошенко также должен сообщать об изменении места жительства.

Если эти правила он нарушит, то меру пресечения могут изменить на более жесткую. Будут действовать эти обязательства до 19 марта 2022 года. В то же время адвокат политика Илья Новиков отметил, что это решение будут обжаловать. К тому же, Печерский районный суд Киева арестовал имущество Петра и Марины Порошенко.

Реакция Офиса Президента

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя события относительно суда над Порошенко, заявил, что давать политическую оценку юридическим процедурам нет смысла.

По его словам, есть вполне конкретное решение судьи, которое жестко закрепляет конкретный процессуальный статус Порошенко.

Подоляк также обратил внимание на то, что для суда было достаточно доказательств, чтобы дальше продвигать "угольное дело". Таким образом оно соответствующими шагами дойдет до итоговой юридической оценки действий всех фигурантов. В этом случае Порошенко не поможет его статус пятого президента.

Визит госсекретаря США в Украину

Порошенко подозревают в госизмене по делу закупки угля с оккупированных территорий. Ему объявили подозрение в государственной измене и финансировании терроризма. По данным следствия, во время пребывания на высшем государственном посту в 2014 и 2015 годах Порошенко злоупотреблял своим положением для блокирования поставок угля из Южно-Африканской Республики в Украину. Зато по требованию российского руководства Порошенко мог подписать соглашение с боевиками на Донбассе о торговле с ними.

Источник: 24 канал

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 19 января прибыл с визитом в Украину. Чиновник встретился с украинскими властями. Приезд стал довольно неожиданным, поскольку объявили о нем лишь накануне, 18 января.

Во время визита Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским. Глава Госдепа США сказал, что именно Джо Байден попросил его приехать в Украину.

В частности, он назвал 3 причины своего пребывания в Украине:

Еще раз подтвердить поддержку, которую оказывают США. Байден отметил преданность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Обсудить итоги недели интенсивной дипломатии, которую представители США завершили вместе с Россией. А также проконсультироваться относительно следующих шагов.

Блинкен в очередной раз подчеркнул, что США четко указали России на то, что в случае агрессии против Украины, действия Кремля будут иметь серьезные последствия не только со стороны Штатов.

За последние несколько лет украинцы показали, что с помощью друзей со всего мира они могут преодолеть любые препятствия,

– подчеркнул он.

О чем говорил Блинкен с Зеленским: смотрите видео

Важные заявления Блинкена

Во время визита в Украину госсекретарь США также сделал ряд важных заявлений. В частности, представитель Белого дома призвал главу Кремля выбрать "мирный путь" и избежать эскалации конфликта с Украиной.

Он надеется, что угрозу на границе России и Украины удастся решить дипломатическим путем. Однако полномасштабное вторжение зависит исключительно от Владимира Путина.

Глава Госдепа также заверил, что Украина не останется одна в случае полномасштабного вторжения Кремля. По его словам, сила Украины, США и ЕС зависит от единства, а цель России – создать раскол между странами.

Энтони Блинкен призвал украинцев работать над евроатлантическими перспективами нашей страны. Он твердо убежден, что нам нужно совместно противодействовать российской угрозе.

Обращение президента

20 января Блинкен посетит Берлин. Там он встретится с главами МИД стран трансатлантической четверки, в которую входят США, Германия, Франция и Великобритания. Также 21 января Блинкен встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. Политик призовет российскую сторону к деэскалации.

Источник: 24 канал

Президент Владимир Зеленский вечером 19 января обратился к украинцам на фоне угрозы со стороны России. Глава государства призвал думать трезво и отличать фейки от фактов. Он в очередной раз напомнил украинцам, что война на Донбассе длится уже восьмой год.

Зеленский подчеркнул, что сейчас активно нападают "не на нашу землю, а на наши нервы, чтобы у нас было постоянное чувство тревоги". И эти цель этих нападений ослабить Украину, чтобы принудить ее к уступкам.

Сейчас единственный повод для паники – если после восьми лет войны, мы будем поддаваться ей: снимать со счетов деньги, разбирать все с полок, сбрасывать всем друзьям и знакомым фейки и страшилки. Всем нашим гражданам нужно выдохнуть,

– призвал президент.

Зеленский также попросил украинцев не скупать гречку, а журналистов – быть средством информации, а не массовой истерии.

Президент обратился к украинцам: смотрите видео

Сокращение срока действия сертификатов вакцинации

Источник: 24 канал

Кабмин 19 января решил сократить сроки действия сертификата о вакцинации до 270 дней. Раньше они были действительными год, то есть 365 дней.

Это означает, что теперь сертификаты о вакцинации будут действовать 9 месяцев. Если человек сделает прививку бустерной дозой, то действие документа продлят на такой же период.

Ранее в правительстве тоже говорили, что бустерная доза вакцины будет продлевать срок действия COVID-сертификата, но тогда не уточняли, на какой период.

По информации на 16 января, бустерную дозу уже сделали около 100 тысяч украинцев. Кстати, в Минздраве предположили, что третья прививка против коронавируса может стать обязательной в Украине.

Украина также планирует присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов. Для вакцинированных украинцев это будет означать свободные и удобные путешествия без ПЦР-тестов и самоизоляции. Сертификат о введении бустерной дозы появится в Дие в конце января.

В то же время в Минздраве в очередной раз отмечают, что вакцинироваться важно. Ведь коронавирус снова набирает обороты. За 18 января в Украине обнаружили 12,8 тысячи случаев коронавирусной болезни. Среди инфицированных 1 422 ребенка и 464 медработника. В больницы госпитализировали 2 401 пациента с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 163 человека. В то же время выздоровели – 5 413 пациентов.

Эрдоган пригласил Путина и Зеленского на переговоры

Источник: Haber Turk

Президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что готов присоединиться к урегулированию ситуации на Донбассе. Он пригласил Владимира Зеленского и Владимира Путина провести встречу в Турции.

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Как заявил спикер турецкого президента Ибрагим Калин, последствия военной агрессии России против Украины будут очень масштабными. Именно поэтому государство "готово сыграть любую роль" в решении проблемы.

Пресс-секретарь отметил, что Анкара внимательно следит за возможной эскалацией России возле границ Украины. Он подчеркнул, что они поддерживают независимость и территориальную целостность нашей страны. В то же время проблема выходит за пределы напряжения только между Украиной и Россией.

В России не замедлили с ответом на такое предложение. Позицию Кремля озвучил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. Поэтому Песков пытался убедить, что Москва приветствует усилия любых стран, если они направлены на урегулирование ситуации на Украине. Он подчеркнул, что в этом контексте "место для переговоров – второстепенное". Мол, настоящая проблема связана с реализацией украинскими властями Минских соглашений.

Если Турция может повлиять на Киев и побудить на выполнение обязательств по Минским соглашениям, это можно только приветствовать,

– дерзко заявил пресс-секретарь Путина.

Крещение в Украине

Президент Турции Реджен Эрдоган в ближайшее время приедет в Украину. Он должен встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но параллельно будет поддерживать контакт с российской стороной.

Источник: 24 канал

Традиционно Крещение отмечают 19 января, освящая водоемы и реки, а также ныряя в прорубь. Оно является третьим и завершающим великим праздником рождественско-новогоднего цикла.

К теме Крещение-2022: история, традиции празднования и самые распространенные мифы

Ежегодно украинцы не устают обнародовать фото с купаний на Крещение. УПЦ развенчали самые популярные мифы относительно такой забавы. Церковь призывает украинцев не считать ныряние в ледяную воду чем-то связанным с празднованием Крещения Господня.

В УПЦ подчеркнули, что купание на Крещение отнюдь не смывает все грехи.



Основное, что надо знать о мифах на Крещение / Фото 24 канала

В то же время в экстремальном купании участвовали люди чуть ли не во всех уголках Украины. В частности, во Львове праздничные купания состоялись в парке "Ореховая роща". Здесь дежурили 5 спасателей.

Многие киевляне пришли на городские пляжи, чтобы искупаться в ледяной воде. Наибольший ажиотаж заметили в Гидропарке. Там коммунальщики расчистили берег ото льда, чтобы желающие нырнуть в прорубь могли без помех зайти в Днепр. Всего в столице обустроили 15 локаций для зимних купаний.

На городских пляжах Одессы еще в полночь 19 января начались массовые купания. Сотни людей решили искупаться на Крещение. Одесситов не остановила ни зимняя прохлада, ни отсутствие прожекторов для освещения пляжей. Спасатели подсвечивали побережье "Золотого берега" ручными фонарями.

Купание на Крещение в этом году: смотрите, как это было / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Вам надо узнать об опасностях на Донбассе на Крещение: смотрите видео