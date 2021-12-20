Подозрение Порошенко, встреча глав стран "Люблинского треугольника": главные новости 20 декабря

Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. В зоне ООС два украинских бойца подорвались на взрывчатке. Президенты стран "Люблинского треугольника" провели встречу. ОАСК заблокировал конкурс по избранию главы САП. Такими были главные новости 20 декабря.

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Подозрение Петру Порошенко

Источник: 24 канал

Пятому украинскому президенту Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Эту информацию подтвердили в СБУ и рассказали, в чем обвиняют пятого президента Украины.

Что инкриминируют Порошенко

Начальник следственного управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич отметил, что СБУ и ГБР собрали достаточно доказательств, которые явились основанием для сообщения о подозрении Петру Порошенко. Экслидер Украины обвиняется в:

госизмене;

содействии деятельности террористических организаций.

Порошенко подозревают в том, что он в 2014 – 2015 годах, будучи в должности президента Украины, использовал свои полномочия и применил незаконные меры к расторжению имеющихся торговых связей Украины на поставку крайне необходимого тогда угля из Южно-Африканской республики.

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В то же время по требованию России он подписал контракт на поставку угля в Украину с неподконтрольных территорий. В СБУ подчеркнули, что таким образом Порошенко поставил Украину в энергетическую зависимость от представителей России. Служба безопасности видит в этих действиях признаки подрывной деятельности суверенитета Украины.

Кроме того, после заключенных контрактов подозреваемый и другие соучастники оказали материальное содействие деятельности террористических организаций на сумму свыше 200 миллионов гривен,

– добавил Анатолий Булич.

Порошенко хотели допросить, но он проигнорировал следователей

17 декабря следователи ГБР пытались вручить Порошенко повестку на допрос. Впрочем, политик проигнорировал их: сел в машину и уехал. Этот момент запечатлели на видео. Порошенко сначала должны были просто допросить. Впрочем, экс-замгенпрокурора Виктор Трепак утверждал, что ему готовят сообщение о подозрении.

Накануне лидер "Европейской Солидарности" уехал за границу. На сайте его силы указано, что он посетит Польшу и Турцию . Турчинов заявил, что власти якобы знали о его заранее запланированных встречах с вселенским патриархом и европейскими лидерами. Несмотря на это, в ГБР все равно пошли на вручение повестки на очередной допрос.

В Офисе генпрокурора сообщили, что повторно вызвали Порошенко в помещение ГБР на 23 декабря, в 10:00. Именно тогда будут решаться вопросы о вручении ходатайства об избрании меры пресечения. В то же время прокуратура еще не определилась, какую меру пресечения будет просить для Порошенко.

Ранения украинских военных в зоне ООС

Источник: ООС

В зоне Операции объединенных сил двое украинских военных взорвались на взрывчатке. Они получили ранения, поэтому их пришлось госпитализировать.

В каком состоянии раненые

Воинам была оказана домедицинская помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, другого – средней тяжести. Обстрелы боевиков с начала суток не зафиксировали.

Как прошли сутки на передовой

За сутки 19 декабря оккупанты 2 раза нарушали тишину, однажды использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение:

Возле Новозвановки враг стрелял из артиллерии калибра 122 миллиметров.

В направлении Светлодарска наемники били из крупнокалиберных пулеметов.

Встреча глав стран "Люблинского треугольника"

Россия стянула войска к украинской границе осенью 2021 года. Министр обороны Алексей Резников отметил, что нападение возможно. Предполагается, что атаковать Москва может в январе – феврале 2022 года. США и ЕС уже предупредили Кремль о тяжелых последствиях этого шага.

Источник: твиттер Владимира Зеленского

Владимир Зеленский 20 декабря встретился с президентами Польши и Литвы. Украинский лидер принимал политиков среди заснеженных Карпат. После неформального общения началась трехсторонняя встреча. По ее завершении президенты Украины, Польши и Литвы подпишут совместное заявление.

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Зеленский отметил символичность переговоров – в годовщину 30-летия признания независимости Украины Польшей и Литвой. Именно эти страны признали суверенитет нашего государства одними из первых. И Науседа и Дуда подтвердили полную поддержку курса Украины на евроатлантическую интеграцию. Также, по мнению президентов, есть прогресс в осуществлении трансформаций для приближения нашего государства к стандартам ЕС и НАТО.

Президенты Украины, Польши и Литвы подписали важный документ, касающийся поддержки членства Украины в ЕС и НАТО. Владимир Зеленский обратил внимание, что документ не только фиксирует четкую поддержку евроатлантических стремлений Украины, но и борьбу с агрессией Кремля. Кроме того, он также подчеркнул, что лидеры Польши и Литвы согласовали важные шаги в этих направлениях на 2022 год.

Что следует знать о "Люблинском треугольнике" Это дипломатическая инициатива, объединяющая Украину, Литву и Польшу. Декларацию о создании этого альянса министры иностранных дел стран-участниц подписали 28 июля 2020 года в польском Люблине. В рамках этого формата Польша, Литва и Украина будут работать в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

ОАСК заблокировал конкурс по избранию главы САП

Источник: ОАСК

Окружной административный суд города Киева заблокировал конкурс по избранию главы САП. В частности суд частично удовлетворил иск об отмене порядка работы конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По результатам рассмотрения дела суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований путем отмены Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре,

– говорится на странице ОАСК.

В суде аргументировали это решение тем, что:

из-за изменений в законодательстве конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП (являющаяся ответчиком по делу) была лишена полномочий на принятие обжалуемого порядка;

законодательно не определили орган, которому бы такие полномочия передавались.

Как следствие – суд решил, что:

Конкурсная комиссия не имеет соответствующего полномочия;

а также говорится о противоправности принятия ею порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в САП.

Конкурс в САП: кратко

Из более 100 кандидатов на должность до финала дошли двое: Александр Клименко – детектив НАБУ и Андрей Синюк – прокурор в Офисе генпрокурора.

Дальше процесс не продвигается. Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что заседания срывают.

В США призвали немедленно избрать руководителя САП, ведь именно это учреждение играет критически важную роль в привлечении к ответственности коррупционеров.

По Украине ударят 20-градусные морозы

Источник: METEOPROG.ua

В Украину на этой неделе движется существенное похолодание. Синоптики прогнозируют первые по-настоящему сильные морозы по всей территории страны. По словам синоптика Игоря Кибальчича, морозы, которые продлятся несколько дней, вызовет холодная воздушная масса из Арктики.

С 21 по 24 декабря столбики термометров опустятся ниже нормы на -7...-12 градусов. Наиболее холодно будет на северо-востоке. Также, уже традиционно, холода придут в Карпаты и Прикарпатье. В отдельные дни здесь ожидается до -20...-15 градусов.

Какая будет погода в течение недели