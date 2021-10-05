Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Разумкова отстранили от обязанностей
Источник: 24 канал
В Верховной Раде еще 4 октября запустили процесс отзыва Разумкова с должности председателя парламента, а 5 октября его продлили.
Читайте также Разумков заявил, что "слуги" исключили его из партийных чатов
За отстранение главы Рады от должности проголосовали 240 нардепов. В ответ Разумков заявил, что не держится за кресло – якобы для него "должность не стоит ничего – это инструмент".
Если есть желание сменить главу Совета – задерживать этот процесс не буду. Сразу поступили письма – мы их выдали. Вчера получили заявление от Давида Георгиевича (Арахамии – 24 канал) о запуске процедуры,
– заявил Разумков.
Нардеп сказал, что "сразу оно было, согласно регламенту, запущено". Политик также заверил, что сможет и без должности реализовывать все то, что обещал в 2019 году.
Рада проголосовала за отстранение Разумкова от ведения заседаний / Скриншот с видео
Отзыв Разумкова с поста спикера: что известно
- 17 сентября Разумков и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили в прямом эфире. Причиной стало то, что Разумков направил законопроект об олигархах для оценки Венецианской комиссии.
- Позже заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что "определенные разногласия между фракцией и главой Верховной Рады есть".
- 30 сентября Арахамия запросил подписные листы для снятия Разумкова с должности председателя Рады.
- 4 октября "Слуги народа" собрали необходимое количество голосов, чтобы начать отзыв спикера с должности. Тогда же запустили процедуру.
- Сам Разумков заявил, что из-за процессуальных процедур, это невозможно сделать в течение рабочей недели 4 – 8 октября. Якобы должна состояться проверка подписей, а регламент Рады уже согласован.
Санкции против российских фирм
Источник: Офис Президента
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций за проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Украины.
Обратите внимание Санкции против россиян и мониторинг олигархов: результаты заседания СНБО
В санкционный список попали:
- 33 кандидата в депутаты Госдумы России;
- 54 члена так называемых избирательных комиссий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также В Крыму;
- ряд российских компаний.
Против этих людей ввели полный пакет ограничений, который предусматривает запрет въезда на территорию Украины и блокирование всех активов.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что Россия не имела права проводить выборы на временно оккупированных территориях.
Поэтому все участники этого процесса, члены участковых комиссий, агитаторы, кандидаты и наблюдатели будут под санкциями нашей страны,
– сказал Данилов.
Выборы в Госдуму России на Донбассе: основное
- Восточная правозащитная группа сообщила, что в выборах в Госдуму России приняли участие около 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса. Их привозили на место голосования и всячески "поощряли", в том числе и едой.
- По официальным данным, больше всего голосов получила правящая партия "Единая Россия". В Госдуме ее будут представлять 300 членов политсилы.
- В то же время многие страны мира не признали результаты российских выборов на оккупированных территориях Украины. Поддержку суверенитету Украины на фоне голосования выразили США, Великобритания и Польша.
Карантин в Киеве
Источник: КГГА
В Киевской городской госадминистрации 5 октября заявили, что в столице ужесточают карантин. Однако впоследствии изменили решение – ограничения останутся прежними.
Узнайте больше Не в желтой зоне: в КГГА объяснили, когда в заведениях Киева будут обслуживать только вакцинированных
Город готовится к усилению
Штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций города призвал к внедрению жестких ограничений из-за постановления правительства. И их вроде ввели. Впоследствии заместитель директора Департамента муниципальной безопасности Олег Куявский отметил, что Киев пока остается в желтой зоне. Однако город уже готовится к возможному ужесточению карантинных ограничений.
Сейчас нарабатывают механизмы действий на случай, если нужно будет проверять наличие COVID-сертификатов или негативных тестов у посетителей. Подчеркнем, что Куявский говорил только о госучреждениях.
Предварительные заявления о карантине
Впервые о возможном усилении стало известно из протокола 15 заседания штаба чрезвычайных ситуаций. На заседании говорили, что впускать в учреждения должны только с сертификатами вакцинации или отрицательными ПЦР-тестами.
Говорилось о таких учреждениях:
- административные службы КГГА;
- государственные администрации районов;
- магазины, рестораны, кафе, кинотеатры и другие заведения на территории Киева.
При усилении карантина для посещения публичных мест достаточно и 1 дозы вакцины. Однако нужен документ, подтверждающий ее получение.
ДТП с полицейскими на Полтавщине
Источник: "Кременчугский Телеграфь"
В городе Кременчуг Полтавской области произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции.
Другая авария Часть трассы Киев – Чоп заблокирована из-за масштабного ДТП: жуткие фото
По предварительной информации, автомобиль патрульных ехал с проблесковыми маячками и включенной сиреной. Однако Chevrolet правоохранителей не пропустил. Патрульная машина пробовала избежать столкновения, но задела другую машину и перевернулась.
Водитель и пассажир Chevrolet не пострадали. В то же время полицейских доставили в больницу, они в тяжелом состоянии.
Из-за ДТП проезд по этой части города был затруднен.
Смотрите фото с места ДТП / Фото "Кременчугский Телеграфь":
Смотрите видео с места аварии / Видео "Кременчугский Телеграфь":