Поймали руководителя "Изоляции", Украина уже не в "зеленом списке" ЕС: главные новости 9 ноября

Украинские спецслужбы поймали "Палыча" – руководителя донецкого застенка "Изоляция". Евросоюз исключил Украину из "зеленого списка". Руководителям силовиков времен Виктора Януковича изменили подозрения. А Владимир Зеленский созывает на 10 ноября заседание Совета по нацбезопасности и обороне. Такими были главные новости 9 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Спецслужбы поймали "Палыча"

Источник: фейсбук Станислава Асеева

Украинские спецслужбы 9 ноября задержали в Киеве руководителя донецкого застенка "Изоляция". Об этом сообщил украинский журналист и бывший пленный этой "тюрьмы" Станислав Асеев.

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В Киеве задержан главный военный преступник "Изоляции" – Денис Куликовский, он же "Палыч". Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря,

– написал Асеев.



Журналист опубликовал фото предполагаемого задержанного "Палыча" / Фото Станислава Асеева

"Палыч" – руководитель пыточной "Изоляция": что о нем известно

ТСН пишет, что у руководителя "Изоляции" есть семья и ребенок. Денису Куликовскому, "Палычу" или "Аиду" 36 лет. Он уроженец Донбасса. Большинство его родных живет на подконтрольной Украине территории.

Журналисты спрашивали о Куликовском в его родной школе в селе возле прифронтового Курахово. Директор "Палыча" узнала сразу, но смутилась, когда узнала детали о деятельности бывшего ученика. Одноклассница "Палыча" Юлия рассказала, что в школе он был чутким и добрым".

Бывшая жена рассказывала журналистам, что "Палыч" якобы бежал с оккупированных территорий в Россию еще в 2019 году.

Застенок "Изоляция" и деятельность "Палыча": главное

В октябре 2020 года полиция сообщила о подозрении главному донецкому палачу-террористу. Тогда его имя не называли, однако, по данным 24 канала, это мог быть "Палыч".

По состоянию на 2020 год он "работал" руководителем Донецкого СИЗО, поскольку в 2018 году он стал фактически неподконтрольным российским кураторам. С тех пор "Изоляцией" руководит российский военный с позывным "Кузмич".

"Радио Свобода" писало, что он "убежденный садист-психопат". Заложникам он запомнился жестокостью.

Сама же "Изоляция" со времени оккупации Донбасса стала местом содержания пленников пророссийских боевиков. Людей там пытали голодом, током, насиловали, заставляли по-рабски работать.

ЕС исключил Украину из "зеленого списка"

Служба безопасности Украины подтвердила , что задержала бывшего донецкого боевика Дениса Куликовского, известного как "Палыч". Ранее он возглавлял незаконную тюрьму оккупантов "Изоляция".Предварительно известно, что в 2014 году Денис Куликовский присоединился к пророссийским боевикам. До того он якобы работал в СИЗО или колонии. Примерно в 2015 – 2018 годах "Палыч" руководил "Изоляцией".

Источник: Совет ЕС

Решение об исключении Украины из "зеленого списка" послы ЕС приняли ранее, однако объявили о нем 9 ноября.

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Украину исключили из "зеленого списка" ЕС

ЕС исключил Украину из списка стран зеленой зоны из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Чтобы страна снова попала туда, она должна соответствовать таким критериям:

не более 75 новых случаев коронавируса на 100 тысяч жителей за последние 14 дней, стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев;

по меньшей мере 300 тестов на 100 тысяч жителей, проведенных за предыдущие 7 дней;

не более 4% положительных результатов среди всех проведенных тестов за последнюю неделю.

Сейчас в зеленом списке ЕС находятся

Аргентина;

Австралия;

Бахрейн;

Канада;

Чили;

Колумбия;

Иордания;

Кувейт;

Намибия;

Новая Зеландия;

Перу;

Катар;

Руанда;

Саудовская Аравия;

Южная Корея;

Объединенные Арабские Эмираты;

Уругвай;

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Реакция Украины на решение ЕС

В Министерстве иностранных дел отметили, что ЕС принял это решение с учетом текущей эпидситуации в государстве. Однако это не означает тотальное закрытие границ.

В ведомстве подчеркнули, что активно работают над тем, чтобы даже несмотря на исключение Украины из "зеленого списка", люди могли совершать поездки в страны Евросоюза.

Кроме этого, Дмитрий Кулеба поручил всем дипломатическим учреждениям в странах ЕС приложить усилия, чтобы оставить границы и туристические возможности для украинцев открытыми.

Изменение подозрений главам силовиков времен Януковича

Раз в 14 дней обновляют "зеленый" список. Туда вносят страны, где позитивная COVID-ситуация. После этого в Евросоюзе рекомендуют открыть границы для граждан из стран из этого списка. Если же государство выбывает из "зеленого списка", тогда предлагают запретить въезд людей оттуда.

Источник: Офис генпрокурора

Руководителям силовых структур времен Януковича объявили новые подозрения относительно дел Майдана и изменили старые.

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Кому объявили новые подозрения

бывшему министру внутренних дел,

руководителю управления МВД Украины в Киеве,

их заместителям,

командиру столичного полка милиции особого назначения "Беркут".

Подозрения касаются превышения служебных полномочий, умышленных убийств, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта.

Изменение имеющихся подозрений

Кроме того, изменили подозрения бывшему министру обороны Украины, командующему внутренних войск МВД, главе СБУ и его заместителю. Следствие выяснило, что силовики нарушали законодательство, применив военную технику или огнестрельное оружие против митингующих. Это привело к массовым жертвам – с 18 по 20 февраля погибли 67 человек.

Зеленский созывает СНБО

Всего на Майдане погибли 107 человек. Кроме того, пострадали 887 участников акции и 132 правоохранителя.

Источник: СНБО

Владимир Зеленский снова созывает Совет национальной безопасности и обороны. Заседание планируют провести в здании Офиса Президента.

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Владимир Зеленский поручил Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года заседания СНБО,

– сообщили в СНБО.

Всех членов Совета по нацбезопасности уже проинформировали о дате, времени и месте проведения собрания.

Предыдущие заседания СНБО

Последний раз Совет национальной безопасности и обороны собирался 22 октября. Во время заседания обсудили пути борьбы с газовым кризисом, противодействие коронавирусной инфекции и вакцинацию от коронавируса.

15 октября СНБО одобрил План обороны Украины, Стратегию биобезопасности и биологической защиты, Стратегию информационной безопасности, а также пакет санкций за проведение российских "выборов" на оккупированных территориях.