Главные новости 1 июля: деолигархизация и закон о коренных народах, проблемы с рейсами в Анталию

Верховная Рада провела продуктивное заседание. Нардепы приняли закон о коренных народах и отменили СЭЗ "Крым". Также предварительно парламентарии одобрили законопроект о статусе олигархов. В Украине возникли проблемы с рейсами в Анталию. НАПК направило предписание в "Нафтогаз" из-за Витренко. Такими были главные новости 1 июля.

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Рада приняла закон о коренных народах

Источник: 24 канал

Верховная Рада проголосовала 1 июля сразу в первом и втором чтениях за законопроект о коренных народах. Документ в Раду внес президент Зеленский. Его инициативу поддержали 325 народных избранников, не голосовали за только представители ОПЗЖ.

Основные положения закона:

Закон дает определение понятию "коренные народы".

Коренной народ – это автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, которая является носителем самобытных языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами нашей страны.

Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки .

. Коренные народы имеют право на самоопределение, на равную правовую защиту, на собственную национальную символику и порядок ее применения с соблюдением законов Украины, а также право передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции, письменность и литературу.

Коренным народам предоставили право на создание собственных учебных заведений или сотрудничество с другими учреждениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры и обучение на языке коренного народа.

Представителям коренных народов дали право представлять Украину на международной арене в составе украинских делегаций, а также в международных переговорах, касающихся прав коренных народов.

Ранее Законопроект Зеленского: Коренными народами Украины являются крымские татары, караимы и крымчаки

Как отреагировали на закон о коренных народах в России? Еще когда законопроект внесли в Раду – 18 мая 2021 года – Еще когда законопроект внесли в Раду – 18 мая 2021 года – Россия выразила свое возмущение . Депутаты Госдумы назвали документ "провокацией". В Москве больше всего недовольны тем, что в перечень коренных народов не внесли россиян.

Нардепы взялись за деолигархизацию

Парламент 1 июля проголосовал за отмену закона о свободной экономической зоне "Крым" . Также нардепы внесли изменения в Таможенный и Налоговый кодексы из-за этого.

Источник: 24 канал

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о статусе олигархов. Его инициировал президент Зеленский. Накануне профильный комитет рекомендовал парламенту проголосовать за документ.

Больше здесь Рада предварительно поддержала законопроект об олигархах

За законопроект собрали 275 голосов. За были нардепы от "Слуги народа", "За майбутнє", "Доверия" и внефракционные. Против была "Европейская солидарность" и "Голос", "Батькивщина" – воздержалась.

О чем говорится в законопроекте:

В Украине должны создать реестр олигархов.

Для того, чтобы попасть в список, человек должен отвечать по меньшей мере 3 критериям из 4 установленных:

– занимать высокие госдолжности, иметь мандат или финансировать политические партии;

– владеть или контролировать СМИ;

– быть конечным бенефициаром предприятия, что является естественной монополией;

– иметь активы, превышающие 2 миллиарда гривен.

– занимать высокие госдолжности, иметь мандат или финансировать политические партии; – владеть или контролировать СМИ; – быть конечным бенефициаром предприятия, что является естественной монополией; – иметь активы, превышающие 2 миллиарда гривен. Основной целью документа является превращение олигархов в бизнесменов.

Смотрите видео, как Рада проголосовала за законопроект в первом чтении:

Проблемы с рейсами в Анталию

Источник: 24 канал

Украинские туристы 1 июля не могли вылететь на отдых в турецкую Анталию. Проблемы были как в "Борисполе", так и в аэропортах Львова, Харькова и Одессы.

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Из-за массовой задержки рейсов в аэропортах отдыхающие по несколько часов ждали свои рейсы. Труднее всего было тем, кто уже прошел таможенный контроль, ведь здание аэропорта они после этого не покидали.

Объяснение задержек от МАУ

Свое возмущение ситуацией выразила блогерша с ником missverona. Она назвала Украину "самой конченной страной" , не поскупилась на бранные слова и в адрес работников авиакомпании и аэропорта. Конечно же впоследствии возмутительное видео исчезло, а вместо этого появилось новое – с извинениями.

В МАУ отметили, что такая ситуация возникла из-за резкого сезонного увеличения количества рейсов, а также восстановления авиасообщения Турции с Россией. Поэтому в Турции не смогли обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно.

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Что говорят в МИД? Представитель МИД Украины Олег Николенко заверил, что украинское ведомство делает все, чтобы как можно быстрее возобновились авиарейсы между странами. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба Представитель МИД Украины Олег Николенко заверил, что украинское ведомство делает все, чтобы как можно быстрее возобновились авиарейсы между странами. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил Консульству Украины в Анталии взаимодействовать с авиаперевозчиками.

Эпопея с назначением Витренко в "Нафтогаз"

Источник: НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в наблюдательный совет "Нафтогаза" предписание. В нем – требование прекратить контракт с главой правления компании Юрием Витренко. В НАПК считают, что контракт с Витренко заключен с нарушением законодательства.

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В агентстве говорят, что согласно закону "О предотвращении коррупции", после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, работая на государство.

Что известно о назначении Витренко:

28 апреля Кабмин назначил Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз".

Перед тем правительство уволило его предшественника – Андрея Коболева.

В мае Центр противодействия коррупции обратился в НАПК, чтобы изучили законность назначения Витренко в "Нафтогаз".

В НАПК изучили вопрос и рекомендовали отменить это назначение.

Сам Витренко назвал предписание незаконным и предвзятым.

Премьер Шмыгаль через Окружной админсуд требовал отменить решение НАПК в отношении Витренко.

До должности в "Нафтогазе" Витренко был исполняющим обязанности министра энергетики, поэтому принимал решения связанные с "Нафтогазом".