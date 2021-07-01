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Важливо Ми не єдиний народ, – Зеленський про українців та росіян

Рада ухвалила закон про корінні народи

Джерело: 24 канал

Верховна Рада проголосувала 1 липня одразу у першому та другому читаннях за законопроєкт про корінні народи. Документ у Раду вніс президент Зеленський. Його ініціативу підтримали 325 народних обранців, не голосували за лише представники ОПЗЖ.

Основні положення закону:

Закон дає визначення поняттю "корінні народи".

Корінний народ – це автохтонна етнічна спільність, що сформувалася на території України, яка є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами нашої країни.

Корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Корінні народи мають право на самовизначення, на рівний правовий захист, на власну національну символіку і порядок її застосування з дотриманням законів України, а також право передавати майбутнім поколінням свою історію, мови, традиції, писемність і літературу.

Корінним народам надали право на створення власних навчальних закладів або співпрацю з іншими закладами для забезпечення вивчення своєї мови, історії, культури та навчання на мові корінного народу.

Представникам корінних народів дали право представляти Україну на міжнародній арені у складі українських делегацій, а також у міжнародних переговорах, що стосуються прав корінних народів.

Раніше Законопроєкт Зеленського: Корінними народами України є кримські татари, караїми та кримчаки

Як відреагували на закон про корінні народи в Росії? Ще коли законопроєкт внесли у Раду – 18 травня 2021 – Ще коли законопроєкт внесли у Раду – 18 травня 2021 – Росія висловила своє обурення . Депутати Держдуми назвали документ "провокацією". У Москві найбільш незадоволені тим, що в перелік корінних народів не внесли росіян.

Важливо! Парламент 1 липня проголосував за скасування закону про вільну економічну зону "Крим". Також нардепи внесли зміни до Митного та Податкового кодексів через це.

Нардепи взялись за деолігархізацію

Джерело: 24 канал

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про статус олігархів. Його ініціював президент Зеленський. Напередодні профільний комітет рекомендував парламенту проголосувати за документ.

Більше тут Рада попередньо підтримала законопроєкт про олігархів

За законопроєкт назбирали 275 голосів. За були нардепи від "Слуги народу", "За майбутнє", "Довіри" і позафракційні. Проти була "Європейська солідарність" і "Голос", "Батьківщина" – утрималася.

Про що мовиться у законопроєкті:

В Україні мають створити реєстр олігархів.

Для того, аби потрапити у список, людина має відповідати щонайменше 3 критеріям з 4 встановлених:

– обіймати найвищі держпосади, мати мандат або фінансувати політичні партії;

– володіти або контролювати ЗМІ;

– бути кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, що є природною монополією;

– мати активи, які перевищують 2 мільярди гривень.

Основною метою документа є перетворення олігархів на бізнесменів.

Дивіться відео, як Рада проголосувала за законопроєкт у першому читанні:

Проблеми з рейсами в Анталію

Джерело: 24 канал

Українські туристи 1 липня не могли вилетіти на відпочинок до турецької Анталії. Проблеми були як в "Борисполі", так і на летовищах Львова, Харкова та Одеси.

До уваги МЗС сподівається за 2 тижні повернути Україну в список країн з вільним в'їздом у Євросоюз

Через масову затримку рейсів на летовищах відпочивальник по кілька годин чекали на свої рейси. Найважче було тим, хто вже пройшов митний контроль, адже приміщення аеропорту вони після цього не покидали.

Зверніть увагу! Своє обурення ситуацією висловила блогерка з ніком missverona. Вона назвала Україну "самой кончєнной страной", не поскупилась на лайливі слова і на адресу працівників авіакомпанії та аеропорту. Звісно ж згодом обурливе відео зникло, а натомість з'явилось нове – з вибаченнями.



Пояснення затримок від МАУ

У МАУ зазначили, що така ситуація виникла через різке сезонне збільшення кількості рейсів, а також відновлення авіасполучення Туреччини із Росією. Отож у Туреччині не змогли забезпечити обробку запитів на виконання польотів завчасно.

Варто прочитати Скасування чи затримка рейсу: що робити та як домогтися компенсації

Що кажуть у МЗС? Речник МЗС України Олег Ніколенко запевнив, що українське відомство робить все, аби якнайшвидше відновились авіарейси між країнами. Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба Речник МЗС України Олег Ніколенко запевнив, що українське відомство робить все, аби якнайшвидше відновились авіарейси між країнами. Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив Консульству України в Анталії взаємодіяти з авіаперевізниками.

Епопея з призначенням Вітренка у "Нафтогаз"

Джерело: НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції скерувало до наглядової ради "Нафтогазу" припис. У ньому – вимога припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком. У НАЗК вважають, що контракт з Вітренком укладений з порушенням законодавства.

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В агентстві кажуть, що згідно з законом "Про запобігання корупції", після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, працюючи на державу.

Важливо! До посади у "Нафтогазі" Вітренко був виконувачем обов'язків міністра енергетики, отож ухвалював рішення пов'язані з "Нафтогазом".

Що відомо про призначення Вітренка: