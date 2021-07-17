Главные новости 17 июля: МВД могут "разделить", встречу Зеленского и Байдена перенесли

У Зеленского рассказали, когда состоится встреча украинского президента с Джо Байденом. На Ровненщине перевернулся автобус Киев – Вроцлав. В Украине – годовщина сбития рейса MH17. Министерство внутренних дел планируют "разделить" на несколько инстанций. Такими были главные новости 17 июля.

Самые важные новости Украины и мира за 17 июля:

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Приблизительные даты встречи Зеленского с Байденом

Источник: "Суспільне"

Представитель президента Сергей Никифоров рассказал, что поездку Владимира Зеленского в Вашингтон немного перенесли. Встречу президентов планируют на последние дни июля или в первых числах августа.

Почему отложили визит

Никифоров опроверг слухи, что Белый дом якобы отсрочил встречу из-за скандала со сменой руководства "Нафтогаза". Он отметил, что дату еще согласовывают, а стороны не ставят друг другу ультиматумы.

Что этому предшествовало

Во время телефонного разговора в июне 2021 года Байден пригласил Зеленского в Вашингтон. Встреча якобы должна была состояться в июле.

Зеленский признался, что ждет встречи со своим коллегой из США. Он планировал обсудить "пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США".

Правда, СМИ писали, якобы американская сторона предложила перенести встречу на август.

На Ровненщине перевернулся автобус Киев – Вроцлав

Источник: Нацполиция

В Ровненской области, возле Радивилова, ночью перевернулся двухэтажный автобус Setra, который ехал по маршруту Киев – Вроцлав. Он слетел в кювет.

Выяснили, что 43-летний водитель старался не наехать на пешехода. Тот шел по проезжей части навстречу.

ДТП с автобусом на Ровненщине / Фото ГСЧС:

Много пострадавших

В автобусе находилось 68 человек, все – украинцы. По меньшей мере 23 человека пострадали, поэтому 16 из них пришлось госпитализировать. Одного пассажира спасатели доставали из автобуса, поскольку его зажало между сиденьем.

Годовщина сбития MH17

Источник: 24 канал

В Украине – годовщина трагедии с пассажирским самолетом Boeing 777. Российские террористы в небе над Донбассом 7 лет назад сбили пассажирский самолет Boeing 777 малайзийских авиалиний и убили 298 человек.



Трагедия сбития MH17 / Инфографика 24 канала

Чествование погибших

В Нидерландах почтили память погибших. Это произошло возле мемориального комплекса памяти жертв трагедии. Он расположен вблизи аэропорта "Схипхол", откуда 17 июля 2014 года вылетел самолет.

Заявление Зеленского

Зеленский заявил, что прилагают все усилия, чтобы установить причины трагедии. Украинский лидер также заверил: ответственность – неизбежна. Президент подчеркнул, что "грусть и боль в наших сердцах в седьмую годовщину страшной трагедии и невыразимого преступления, которое будет помнить весь мир".

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МВД планируют "разделить"

Источник: 24 канал

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что новый министр внутренних дел Денис Монастырский должен разделить министерство. В частности, из состава МВД точно заберут Госпогранслужбу.

Арахамия заявил, что Монастырский якобы хочет исчезнуть из информационного поля на месяц. За этот период он проведет аудит, а затем даст пресс-конференцию. По словам нардепа, сложно управлять таким "монстрообразным" министерством. Поэтому его следует разбить на несколько инстанций.

Нацгвардия должна быть разобщена с Нацполицией и Пограничная служба также,

– сказал Арахамия.

Также "открыт вопрос" касательно миграционной службы.

Смена министра внутренних дел: главное

Арсен Аваков 13 июля подал в отставку с поста главы МВД.

Его увольнение поддержала Верховная Рада.

После этого премьер Денис Шмыгаль внес представление на назначение Монастырского главой МВД.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение Дениса Монастырского.

Отмечали, что Аваков решил уйти в отставку после разговора с Зеленским.

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