Найважливіші новини України та світу за 17 липня:

До речі Було жорстке звернення, – Кравчук назвала проблемне міністерство

Приблизні дати зустрічі Зеленського з Байденом

Джерело: "Суспільне"

Речник президента Сергій Никифоров розповів, що поїздку Володимира Зеленського до Вашингтону дещо перенесли. Зустріч президентів планують на останні дні липня чи перші дні серпня.

Чому відтермінували візит

Никифоров спростував чутки, що Білий дім начебто відтермінував зустріч через скандал зі зміною керівництва "Нафтогазу". Він наголосив, що дату ще узгоджують, а сторони не ставлять одна одній ультиматуми.

Що цьому передувало

Під час телефонної розмови у червні 2021 року Байден запросив Зеленського до Вашингтона. Зустріч нібито мала відбутись у липні.

Зеленський зізнався, що чекає зустрічі зі своїм колегою зі США. Він планував обговорити "шляхи розширення стратегічної співпраці України та США".

Щоправда, ЗМІ писали, начебто американська сторона запропонувала перенести зустріч на серпень.

На Рівненщині перекинувся автобус Київ – Вроцлав

Джерело: Нацполіція

У Рівненській області, біля Радивилова, вночі перекинувся двоповерховий автобус Setra, який їхав за маршрутом Київ – Вроцлав. Він злетів у кювет.

З'ясували, що 43-річний водій намагався не наїхати на пішохода. Той йшов проїзною частиною назустріч.

ДТП з автобусом на Рівненщині / Фото ДСНС:

Багато постраждалих

В автобусі перебувало 68 людей, усі – українці. Щонайменше 23 людини постраждали, тож 16 з них довелось госпіталізувати. Одного пасажира рятувальники діставали з автобуса, оскільки його затисло між сидінням.

Роковини збиття MH17

Джерело: 24 канал

В Україні – роковини трагедії з пасажирським літаком Boeing 777. Російські терористи у небі над Донбасом 7 років тому збили пасажирський літак Boeing 777 малайзійських авіаліній та вбили 298 людей.



Трагедія збиття MH17 / Інфографіка 24 каналу

Вшанування загиблих

У Нідерландах вшанували пам'ять загиблих. Це відбулось біля меморіального комплексу пам'яті жертв трагедії. Він розміщений поблизу аеропорту "Схіпгол", звідки 17 липня 2014 року вилетів літак.

Заява Зеленського

Зеленський заявив, що докладають усі зусилля, щоб встановити причини трагедії. Український лідер також запевнив: відповідальність – неминуча. Президент наголосив, що "сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам'ятатиме увесь світ".

Детальніше "Блін, стопудово цивільний борт": роковини збиття рейсу MH17 та свавілля терористів

МВС планують "розділити"

Джерело: 24 канал

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повинен розділити міністерство. Зокрема, зі складу МВС точно заберуть Держприкордонслужбу. Арахамія заявив, що Монастирський начебто хоче зникнути з інформаційного поля на місяць. За цей період він проведе аудит, а потім дасть пресконференцію. За словами нардепа, складно керувати таким "монстроподібним" міністерством. Тому його слід розбити на кілька інстанцій.

Нацгвардія має бути роз'єднана з Нацполіцією і Прикордонна служба також,

– сказав Арахамія.

Також "відкрите питання" щодо міграційної служби.

Зміна міністра внутрішніх справ: головне

Арсен Аваков 13 липня подав у відставку з посади очільника МВС.

Його звільнення підтримала Верховна Рада.

Після цього прем'єр Денис Шмигаль вніс подання на призначення Монастирського главою МВС.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Дениса Монастирського.

Зазначали, що Аваков вирішив піти у відставку після розмови із Зеленським.

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