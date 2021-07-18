Самые важные новости Украины и мира за 18 июля:

На границе с Россией напали на украинских пограничников

Источник: МВД

Ночью 18 июля на украинско-российском участке государственной границы, в Сумской области, на украинских пограничников напали 3 неизвестных. Им нанесли телесные повреждения и забрали табельное оружие. Два охранника рубежа пострадали.

Впоследствии силами Госпогранслужбы и Нацполиции оружие нашли и вернули. Правда, самих нападавших пока разыскивают.

В Госпогранслужбе заявили, что это попытка запугивания пограничников. Госграницу усиленно охраняют. На место инцидента приехал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Обратите внимание! Правоохранители проводят следственные действия. Уже открыли уголовное производство по статьям похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов и угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Впоследствии в комментарии 24 каналу спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Поиск преступников продолжается.

В Госпогранслужбе рассказали:

не могут предоставить точную информацию относительно того, откуда именно произошло нападение: с территории Украины или России. Скорее всего – из Украины;

нападавшие бежали вглубь Украины;

состояние военнослужащих удовлетворительное;

предварительно известно, что нападавшие не были вооружены;

однако в Госпогранслужбе подчеркнули, что действия нападавших были такими, что военные не смогли применить оружие, чтобы защитить свою жизнь".

Кстати, издание Sumy Today распространило информацию, что к инциденту могут быть причастны сотрудники СБУ.

К нападению причастны сотрудники СБУ

Пресс-служба СБУ в комментарии 24 каналу сообщила, что к нападению на украинских пограничников причастны сотрудники СБУ. На время досудебного расследования их отстранили от работы. Ведомство заявило, что будет способствовать следствию.

СБУ установила причастность людей, которые совершили хулиганское нападение на пограничный наряд в Сумской области, и передала их органам следствия,

– говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что виновные должны быть наказаны, независимо от их фамилий и должностей.

Масштабные наводнения в Европе: страдают Австрия, Германия, Бельгия

Источник: 24 канал

Мощные ливни накрыли Западную Европу и привели к масштабным наводнениям. Больше всего от непогоды пострадали Германия, Бельгия, Австрия, а также Нидерланды и Франция.

Между Германией и Чехией прекратили железнодорожное сообщение, ведь потоки воды уничтожили часть путей. Проблема возникла на участке между городами Бад-Шандау в Германии и Дечин в Чехии. Поэтому международный поезд Прага – Дрезден не может курсировать.

По состоянию на 11 часов 18 июля отрезок от чешской границы и Бад-Шандау на гугл-картах обозначен, как перекрытый. На отрезке от Дечина и до немецкой границы ведут ремонтные работы.

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В Австрии также свирепствует наводнение: синоптики прогнозируют сильные дожди

Пострадавших нет. Однако власти создали экстренные эвакуационные команды, чтобы обеспечить защиту.

Во многих регионах сработали автоматические системы оповещения о поднятии уровня рек, которые приведут к наводнению.

Река Зальцах вышла из берегов, это привело к наводнению в центре города Халлайн.

Сильный фронт дождей вызвал наводнения и оползни в значительной части земли Зальцбург в ночь на воскресенье.

​От непогоды пострадала также столица района Куфштайн у границы с Баварией. Там такой воды еще не видели.

В Верхней Австрии сильные ливни привели к местным наводнениям, селевым оползням. С 16 часов 17 июля в районах Штайр-Штадт, Штайр-Ленд, Кирхдорф, Линц-Ленд, Вельс-Ленд и Гмунден в ликвидации последствий задействовали 150 спасательных команд.

В Вене из-за проливных дождей и гроз подняли по срочной команде все спасательные подразделения. Сообщают о затопленных подвалах и подземных переходах.

В долине Зебах в муниципалитете Малница в Каринтии произошли несколько селевых оползней. Одна пара застряла в своем доме на высоте 1 338 метров над уровнем моря. Их окружила вода и спасателям пришлось снимать пострадавших с помощью вертолета.

В Германии число жертв растет, в восточной Баварии объявили чрезвычайное положение

Число жертв жутких наводнений в Германии возросло до 156 человек. В общем, катастрофа в Европе уже унесла жизни более 180 человек.

Более 650 пострадавших. Кроме того, правоохранители заявили, что количество жертв и травмированных может возрасти в ближайшее время.

В восточной Баварии уже объявили чрезвычайное положение.

На территории Саксонской Швейцарии по состоянию на утро 18 июля суточный уровень осадков уже превысил 100 литров на один квадратный метр.

Кратко о смертельных наводнениях в Европе

На днях мощные ливни накрыли Западную Европу и привели к масштабным наводнениям. Больше всего от непогоды пострадали Германия, а также Бельгия, Нидерланды и Франция.

В Бельгии жертвами наводнения стали по меньшей мере 20 человек. Кроме того, еще 20 числятся пропавшими без вести.

В одном из бельгийских городов дом обвалился во время выступления мэра. Камеры фиксировали выступление политика, однако засняли, как чей-то дом разваливается прямо на глазах.

Ураган под Киевом унес жизни двух человек, еще один – в больнице

Источник: ГСЧС

В селах Гавриловка и Сухолучье, что на Киевщине, непогода унесла жизни двух человек. Трагедия произошла вечером 17 июля. Об этом спасатели сообщили 18 июля.

Люди погибли из-за падения деревьев, которое повлекло ухудшение погодных условий. Еще один человек получил травмы, его госпитализировали в больницу.

По состоянию на 18 июля 7:00 без электроэнергии остался 101 населенный пункт в 3 областях:

Киевская – 53,

Житомирская – 35,

Черниговская – 13.

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СБУ подготовила подозрение министру обороны России Шойгу

Источник: СБУ

СБУ вызвала для вручения подозрения главу российского оборонного министерства Сергея Шойгу. Документ уже подписал старший следователь Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко.

Шойгу обязан прибыть 20 июля в Мариуполь для его вручения.

Следователи СБУ подготовили подозрение российскому министру по статье 260 о создании военизированных вооруженных формирований, которые запрещены законом Украины.

В случае Шойгу его деятельность привела к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

Если вину министра обороны России докажут, то в Украине ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В Мариуполе российскому министру хотят не только вручить подозрение, но и провести определенные процессуальные действия.

Если Шойгу не прибудет для вручения подозрения, согласно украинскому законодательству, его могут объявить в международный розыск .

. Если же подозрение ему таки вручат, но он не будет появляться в суде, к министру могут применить принудительный привод и денежные взыскания.

Кстати, в мае Офис генпрокурора сообщил Шойгу о подозрении в пособничестве блокирования воинской части ВМС Вооруженных сил Украины во время оккупации Крыма.

Украина получила 2 миллиона доз вакцины Moderna от США

Источник: ЮНИСЕФ

В Украину доставили 2 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Moderna. Эту партию препаратов предоставило правительство США через механизм COVAX.

Как сообщили в Минздраве, этими препаратами мобильные бригады будут прививать организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов.

В ЮНИСЕФ подчеркнули, что в рамках COVAX до конца 2021 года Украина получит достаточное количество различных вакцин, чтобы защитить от коронавируса до 20% населения.

Наша ключевая цель – защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации,

– подчеркнул Виктор Ляшко, глава Минздрава.

В то же время глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лора Билл добавила, что лучший доступ к вакцинам для всех стран является самым эффективным путем преодоления пандемии.

Кратко о вакцине от Moderna

Это мРНК-вакцина. Она разработана по технологии, которая побуждает организм вырабатывать аналогичные составу вируса белки и вызывает иммунный ответ.

Новое название вакцины от американского производителя Moderna – Spikevax. Прививку этим препаратом нужно проводить дважды с интервалом в 28 дней.

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