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Суд не изменил меру пресечения Медведчуку
Источник: 24 канал
Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляционные жалобы ни адвокатов нардепа Виктора Медведчука, ни прокуроров. Фактически решение о мере пресечения для кума Путина оставили без изменений – он будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 9 июля. Это решение не подлежит обжалованию.
Что требовали стороны
- защитники Виктора Медведчука просили смягчения меры пресечения;
- следователи требовали более строгой меры – заключение под стражу или залог в 300 миллионов гривен.
Заметим, суд не удовлетворил апелляционные жалобы как адвокатов, так и прокуроров. В то же время сразу 26 нардепов от ОПЗЖ хотели взять на поруки кума Путина, но суд отказал им всем.
Дело Медведчука: что стоит знать
- Кума Путина и главу партии ОПЗЖ Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, а также разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Также следствие утверждает, что Медведчук передавал данные о ВСУ через Тараса Козака россиянам.
- 11 мая нардепу Виктору Медведчуку объявили о подозрении. Его обвиняют в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. В СБУ заявили, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором".
- Уже 13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест, а 14 мая на него надели электронный браслет.
Зеленский ввел в действие решение СНБО
Источник: Офис Президента
Владимир Зеленский 21 мая подписал ряд указов, которыми ввел в действие решение СНБО от 14 мая. Следовательно, под санкциями Украины оказались:
- Криминальные авторитеты. Говорится о 650 юридических и физических лицах. По словам Зеленского, большинство из них находятся не в Украине. Власть решила заблокировать активы таких лиц. Кроме того, им запретили въезд на территорию Украины, отменили визы, виды на жительство и тому подобное. Кстати, такие ограничения ввели бессрочно.
- Главари боевиков. Говорится о руководителях "ДНР" и "ЛНР" Денисе Пушилине и Леониде Пасечнике, а также "главе" оккупированного Крыма Сергее Аксенове.
- Российские компании и телеканалы. В санкционном списке оказались 138 российских телеканалов и компаний.
Назарова оправдали по делу о сбитии Ил-76
Источник: Верховный Суд
Верховный Суд признал генерал-майора Виктора Назарова невиновным по делу о сбитии Ил-76. Судьи обнаружили, что утверждение предварительного судебного заключения было неправильным.
В нем говорилось, что Назаров мог предотвратить террористический акт, в результате которого сбили самолет Ил-76. Поэтому дело закрыли из-за отсутствия у Назарова состава уголовного преступления.
Авиакатастрофа Ил-76: главное
- В ночь на 14 июня 2014 года в небе над Луганском террористы подбили военный транспортный самолет Ил-76 Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
- В результате авиакатастрофы погибли 49 человек, среди них 40 десантников из 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.
- Родственники погибших обвинили заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова в трагедии. Суд приговорил его к 7 годам тюрьмы, однако он подал на апелляцию. Собственно, по ней, военного оправдали.
Украинца в Крыму осудили на 11 лет
Источник: фейсбук Людмилы Денисовой
Оккупационный суд в Крыму приговорил украинца Ивана Яцкина к 11 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его обвиняют в якобы сборе и передаче Украине информации, составляющей государственную тайну России. Уже известно, что Яцкин будет подавать апелляционную жалобу на приговор.
К теме Политзаключенный Яцкин выступил с последним словом в "суде" Крыма
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова забила тревогу из-за такого решения. Она подчеркнула, что незаконный приговор так называемого суда демонстрирует системные политические репрессии оккупационных властей относительно украинцев, которые свободно выражают проукраинскую позицию в оккупированном Крыму.
Омбудсмен призвала международное сообщество отреагировать на это и усилить давление на Россию. Кроме того, просит помочь освободить всех политзаключенных.
Дело Ивана Яцкина: что известно
- Украинца задержали 16 октября 2019 года в Симферополе по обвинению в государственной измене. Санкция этой статьи предусматривала лишение свободы сроком до 20 лет.
- Ранее Полозов сообщал, что у политзаключенного ухудшилось здоровье. Руководство СИЗО блокирует передачу ему лекарств. Кроме того, оккупанты издеваются над мужчиной.
Когда в Украину придет жара
Источник: Укргидрометцентр
После затяжных дождей и похолодания в Украину скоро придет потепление. Синоптики прогнозируют жару уже в конце этой недели – с 22 и 23 мая. Правда, летняя погода будет радовать преимущественно жителей восточной и южной Украины.
Погода на Востоке и Юге
В этих регионах 22 мая столбики термометров максимально покажут +24... +26. Но уже на следующий день воздух прогреется до +27... +29 градусов. Теплее всего будет на:
- Луганщине
- Донеччине,
- Запорожье.
Какая ситуация в других регионах Украины
Немного прохладнее будет в центральных и северных областях нашей страны. Тогда как на Западной Украине о жаре вообще речь не идет. Более того, если 22 мая грозы и ливни отступят, то 23 мая – снова нужно будет носить зонтики. Прохладнее всего 23 мая будет в:
- Волынской области,
- Львовской области,
- Ровненской области.
Там столбики термометров покажут лишь +17... +19 градусов, а небо весь день будет затянуто облаками. В целом, по прогнозу синоптиков, грозы и ливни 23 мая будут в западных, а также части северных и центральных областей.
Прогноз погоды на 23 мая / Фото Укргидрометцентра
Добавим, что в последние дни в Украине бушевал циклон, который и принес похолодание. Из-за сложных погодных условий спасателям даже пришлось объявить штормовое предупреждение.