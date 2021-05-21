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Суд не изменил меру пресечения Медведчуку

Источник: 24 канал

Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляционные жалобы ни адвокатов нардепа Виктора Медведчука, ни прокуроров. Фактически решение о мере пресечения для кума Путина оставили без изменений – он будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 9 июля. Это решение не подлежит обжалованию.

Что требовали стороны

защитники Виктора Медведчука просили смягчения меры пресечения;

следователи требовали более строгой меры – заключение под стражу или залог в 300 миллионов гривен.

Интересно! В Офисе генерального прокурора ранее определили размер залога для кума Путина в более 300 миллионов гривен. Такая сумма, как объяснили в ОГ, составляет примерно десятую часть тех, которые могли быть разграблены.

Заметим, суд не удовлетворил апелляционные жалобы как адвокатов, так и прокуроров. В то же время сразу 26 нардепов от ОПЗЖ хотели взять на поруки кума Путина, но суд отказал им всем.

Дело Медведчука: что стоит знать

Кума Путина и главу партии ОПЗЖ Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, а также разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Также следствие утверждает, что Медведчук передавал данные о ВСУ через Тараса Козака россиянам.

11 мая нардепу Виктору Медведчуку объявили о подозрении. Его обвиняют в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. В СБУ заявили, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором".

Уже 13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест, а 14 мая на него надели электронный браслет.

Зеленский ввел в действие решение СНБО

Источник: Офис Президента

Владимир Зеленский 21 мая подписал ряд указов, которыми ввел в действие решение СНБО от 14 мая. Следовательно, под санкциями Украины оказались:

Криминальные авторитеты. Говорится о 650 юридических и физических лицах. По словам Зеленского, большинство из них находятся не в Украине. Власть решила заблокировать активы таких лиц. Кроме того, им запретили въезд на территорию Украины, отменили визы, виды на жительство и тому подобное. Кстати, такие ограничения ввели бессрочно.

Говорится о 650 юридических и физических лицах. По словам Зеленского, большинство из них находятся не в Украине. Власть решила заблокировать активы таких лиц. Кроме того, им запретили въезд на территорию Украины, отменили визы, виды на жительство и тому подобное. Кстати, такие ограничения ввели бессрочно. Главари боевиков. Говорится о руководителях "ДНР" и "ЛНР" Денисе Пушилине и Леониде Пасечнике, а также "главе" оккупированного Крыма Сергее Аксенове.

Говорится о руководителях "ДНР" и "ЛНР" Денисе Пушилине и Леониде Пасечнике, а также "главе" оккупированного Крыма Сергее Аксенове. Российские компании и телеканалы. В санкционном списке оказались 138 российских телеканалов и компаний.

Назарова оправдали по делу о сбитии Ил-76

Источник: Верховный Суд

Верховный Суд признал генерал-майора Виктора Назарова невиновным по делу о сбитии Ил-76. Судьи обнаружили, что утверждение предварительного судебного заключения было неправильным.

В нем говорилось, что Назаров мог предотвратить террористический акт, в результате которого сбили самолет Ил-76. Поэтому дело закрыли из-за отсутствия у Назарова состава уголовного преступления.

Авиакатастрофа Ил-76: главное

В ночь на 14 июня 2014 года в небе над Луганском террористы подбили военный транспортный самолет Ил-76 Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В результате авиакатастрофы погибли 49 человек , среди них 40 десантников из 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

, среди них 40 десантников из 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Родственники погибших обвинили заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова в трагедии. Суд приговорил его к 7 годам тюрьмы, однако он подал на апелляцию. Собственно, по ней, военного оправдали.

Украинца в Крыму осудили на 11 лет

Источник: фейсбук Людмилы Денисовой

Оккупационный суд в Крыму приговорил украинца Ивана Яцкина к 11 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его обвиняют в якобы сборе и передаче Украине информации, составляющей государственную тайну России. Уже известно, что Яцкин будет подавать апелляционную жалобу на приговор.

К теме Политзаключенный Яцкин выступил с последним словом в "суде" Крыма

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова забила тревогу из-за такого решения. Она подчеркнула, что незаконный приговор так называемого суда демонстрирует системные политические репрессии оккупационных властей относительно украинцев, которые свободно выражают проукраинскую позицию в оккупированном Крыму.

Омбудсмен призвала международное сообщество отреагировать на это и усилить давление на Россию. Кроме того, просит помочь освободить всех политзаключенных.

Актуально! Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова призвала международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный "приговор" украинцу Ивану Яцкину.

Дело Ивана Яцкина: что известно

Украинца задержали 16 октября 2019 года в Симферополе по обвинению в государственной измене. Санкция этой статьи предусматривала лишение свободы сроком до 20 лет.

Ранее Полозов сообщал, что у политзаключенного ухудшилось здоровье. Руководство СИЗО блокирует передачу ему лекарств. Кроме того, оккупанты издеваются над мужчиной.

Когда в Украину придет жара

Источник: Укргидрометцентр

После затяжных дождей и похолодания в Украину скоро придет потепление. Синоптики прогнозируют жару уже в конце этой недели – с 22 и 23 мая. Правда, летняя погода будет радовать преимущественно жителей восточной и южной Украины.

Погода на Востоке и Юге

В этих регионах 22 мая столбики термометров максимально покажут +24... +26. Но уже на следующий день воздух прогреется до +27... +29 градусов. Теплее всего будет на:

Луганщине

Донеччине,

Запорожье.

Какая ситуация в других регионах Украины

Немного прохладнее будет в центральных и северных областях нашей страны. Тогда как на Западной Украине о жаре вообще речь не идет. Более того, если 22 мая грозы и ливни отступят, то 23 мая – снова нужно будет носить зонтики. Прохладнее всего 23 мая будет в:

Волынской области,

Львовской области,

Ровненской области.

Там столбики термометров покажут лишь +17... +19 градусов, а небо весь день будет затянуто облаками. В целом, по прогнозу синоптиков, грозы и ливни 23 мая будут в западных, а также части северных и центральных областей.



Прогноз погоды на 23 мая / Фото Укргидрометцентра

Добавим, что в последние дни в Украине бушевал циклон, который и принес похолодание. Из-за сложных погодных условий спасателям даже пришлось объявить штормовое предупреждение.