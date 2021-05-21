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Суд не изменил меру пресечения Медведчуку

Источник: 24 канал

Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляционные жалобы ни адвокатов нардепа Виктора Медведчука, ни прокуроров. Фактически решение о мере пресечения для кума Путина оставили без изменений – он будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 9 июля. Это решение не подлежит обжалованию.

Что требовали стороны

  • защитники Виктора Медведчука просили смягчения меры пресечения;
  • следователи требовали более строгой меры – заключение под стражу или залог в 300 миллионов гривен.

Заметим, суд не удовлетворил апелляционные жалобы как адвокатов, так и прокуроров. В то же время сразу 26 нардепов от ОПЗЖ хотели взять на поруки кума Путина, но суд отказал им всем.

Дело Медведчука: что стоит знать

Зеленский ввел в действие решение СНБО

Источник: Офис Президента 

Владимир Зеленский 21 мая подписал ряд указов, которыми ввел в действие решение СНБО от 14 мая. Следовательно, под санкциями Украины оказались:

  • Криминальные авторитеты. Говорится о 650 юридических и физических лицах. По словам Зеленского, большинство из них находятся не в Украине. Власть решила заблокировать активы таких лиц. Кроме того, им запретили въезд на территорию Украины, отменили визы, виды на жительство и тому подобное. Кстати, такие ограничения ввели бессрочно.
  • Главари боевиков. Говорится о руководителях "ДНР" и "ЛНР" Денисе Пушилине и Леониде Пасечнике, а также "главе" оккупированного Крыма Сергее Аксенове.
  • Российские компании и телеканалы. В санкционном списке оказались 138 российских телеканалов и компаний.

Назарова оправдали по делу о сбитии Ил-76

Источник: Верховный Суд

Верховный Суд признал генерал-майора Виктора Назарова невиновным по делу о сбитии Ил-76. Судьи обнаружили, что утверждение предварительного судебного заключения было неправильным.

В нем говорилось, что Назаров мог предотвратить террористический акт, в результате которого сбили самолет Ил-76. Поэтому дело закрыли из-за отсутствия у Назарова состава уголовного преступления.

Авиакатастрофа Ил-76: главное

  • В ночь на 14 июня 2014 года в небе над Луганском террористы подбили военный транспортный самолет Ил-76 Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
  • В результате авиакатастрофы погибли 49 человек, среди них 40 десантников из 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.
  • Родственники погибших обвинили заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова в трагедии. Суд приговорил его к 7 годам тюрьмы, однако он подал на апелляцию. Собственно, по ней, военного оправдали.

Украинца в Крыму осудили на 11 лет

Источник: фейсбук Людмилы Денисовой

Оккупационный суд в Крыму приговорил украинца Ивана Яцкина к 11 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его обвиняют в якобы сборе и передаче Украине информации, составляющей государственную тайну России. Уже известно, что Яцкин будет подавать апелляционную жалобу на приговор.

К теме Политзаключенный Яцкин выступил с последним словом в "суде" Крыма

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова забила тревогу из-за такого решения. Она подчеркнула, что незаконный приговор так называемого суда демонстрирует системные политические репрессии оккупационных властей относительно украинцев, которые свободно выражают проукраинскую позицию в оккупированном Крыму.

Омбудсмен призвала международное сообщество отреагировать на это и усилить давление на Россию. Кроме того, просит помочь освободить всех политзаключенных.

Дело Ивана Яцкина: что известно

  • Украинца задержали 16 октября 2019 года в Симферополе по обвинению в государственной измене. Санкция этой статьи предусматривала лишение свободы сроком до 20 лет.
  • Ранее Полозов сообщал, что у политзаключенного ухудшилось здоровье. Руководство СИЗО блокирует передачу ему лекарств. Кроме того, оккупанты издеваются над мужчиной.

Когда в Украину придет жара

Источник: Укргидрометцентр

После затяжных дождей и похолодания в Украину скоро придет потепление. Синоптики прогнозируют жару уже в конце этой недели – с 22 и 23 мая. Правда, летняя погода будет радовать преимущественно жителей восточной и южной Украины.

Погода на Востоке и Юге

В этих регионах 22 мая столбики термометров максимально покажут +24... +26. Но уже на следующий день воздух прогреется до +27... +29 градусов. Теплее всего будет на:

  • Луганщине
  • Донеччине,
  • Запорожье.

Какая ситуация в других регионах Украины

Немного прохладнее будет в центральных и северных областях нашей страны. Тогда как на Западной Украине о жаре вообще речь не идет. Более того, если 22 мая грозы и ливни отступят, то 23 мая – снова нужно будет носить зонтики. Прохладнее всего 23 мая будет в:

  • Волынской области,
  • Львовской области,
  • Ровненской области.

Там столбики термометров покажут лишь +17... +19 градусов, а небо весь день будет затянуто облаками. В целом, по прогнозу синоптиков, грозы и ливни 23 мая будут в западных, а также части северных и центральных областей.

Прогноз погоди на 23 травня
Прогноз погоды на 23 мая / Фото Укргидрометцентра

Добавим, что в последние дни в Украине бушевал циклон, который и принес похолодание. Из-за сложных погодных условий спасателям даже пришлось объявить штормовое предупреждение.